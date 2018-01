Millet recorrerà la condemna de 9 anys i 8 mesos de presó

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet recorrerà al Tribunal Suprem la condemna de l'Audiència de Barcelona de 9 anys i vuit mesos de presó pel saqueig de l'entitat musical, xifrat en 23 milions d'euros, i la multa de quatre milions d'euros, van indicar fonts jurídiques.

Segons la decisió de la sentència de la Secció 10 de l'Audiència de Barcelona, Fèlix Millet, al costat de la seva mà dreta, Jordi Montull, i la seva filla Gemma Montull, va muntar un entramat que «va permetre la destinació il·legal de més de 23 milions, el desviament per a finalitats privades de quantitats milionàries, el pagament de comissions a CDC, el pagament de factures per serveis no prestats, la presentació de rebuts per pagaments no corresponents» i frau a Hisenda.

Segons la sentència, Millet i Montull «van fer front a importants despeses particulars, provocant-se un enriquiment injust» amb fons de la Fundació, l'Associació i el Consorci del Palau. A més, 3,7 milions d'euros es van lliurar a CDC en pagaments d'adjudicacions d'obra pública a Ferrovial en els quals van intervenir tots dos condemnats per aquesta mediació.

Per altra banda, Cs va presentar ahir una iniciativa en el Parlament perquè la Generalitat iniciï els tràmits per rescabalar el dany patrimonial dels 6,6 milions d'euros que va cobrar CDC en comissions il·legals a través del Palau de la Música, i va reclamar que les subvencions electorals que ha rebut el PDeCAT contribueixin a això.

El diputat Carlos Carrizosa va destacar ahir que la sentència del cas Palau va establir que els diners cobrats per CDC s'ha de rescabalar i que «el PDeCAT és el mateix que CDC», al·legant que JxCat es va registrar en les passades eleccions com PDeCat i JxCat alhora.

«Volem que les subvencions que van a parar al PDeCAT per raó d'haver-se presentat amb CDC siguin per rescabalar els diners que van robar de la butxaca de tots els catalans en el cas Palau», va demanar.