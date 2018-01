Puigdemont demana tornar a Espanya «amb garanties»

El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va considerar ahir que el seu possible retorn a Catalunya seria un primer pas per restaurar «la situació democràtica».

«Un senyal molt poderós d'aquest restabliment democràtic seria que pogués tornar lliurement al nostre Parlament per escoltar les altres parts, els altres grups per dir el que vulguin dir lliurement», va sostenir en roda de premsa després de reunir-se amb diputats al Parlament danès.

Segons Puigdemont, si ara entrés en el Parlament seria detingut, una situació «que no serveix per resoldre el conflicte», per la qual cosa va cridar a totes les parts del conflicte, també al Govern central, a fer tots els esforços per buscar una sortida a aquesta situació.

Com a candidat a la Presidència de la Generalitat secundat per una majoria de catalans en les eleccions del 21 de desembre, va assegurar que el seu retorn a Barcelona serà una bona notícia per al poble català i també «per als ciutadans espanyols i la democràcia espanyola».

«Hauria de poder tornar ara mateix, si es respectessin els resultats de les eleccions», va subratllar. Després de reclamar respecte pels resultats electorals, va subratllar que treballa per ser a Catalunya per poder iniciar un debat amb tots els representants del Parlament i també amb les autoritats espanyoles: «Han de reconèixer la decisió del poble català en les urnes».

També espera reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, una trobada que està prevista que es produeixi avui a Brussel·les, per explorar el seu possible retorn i «restablir la situació democràtica».



Comunicació a la Mesa

Junts per Catalunya (JxCat) va retirar la petició de delegació de vot del seu candidat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, per a la investidura. Fonts de la formació van explicar que el motiu és que JxCat no descarta «cap escenari», tampoc que assisteixi al Parlament.

La força independentista més votada el 21-D així ho va comunicar a la Mesa del Parlament ahir mateix al matí, per tal que es retiri la petició de delegació de vot de Puigdemont, que s'havia demanat per al número 4 de JxCat, Jordi Turull.

De moment sí que es mantenen les peticions de delegació de vot per a la resta de consellers destituïts que es troben a Brussel·les: Clara Ponsatí i Lluís Puig (JxCat), i Meritxell Serret i Toni Comín (ERC).

La Mesa del Parlament, reunida ahir, va ajornar la decisió sobre la delegació del vot de Ponsatí, Puig, Serret i Comín després de conèixer la decisió de JxCat de retirar la petició per a Puigdemont. Fonts parlamentàries coneixedores de la reunió van explicar que es va deciditr per majoria deixar la qüestió damunt la taula i no resoldre-la per ara.

Paral·lelament, Puigdemont valorava la decisió que el jutge va prendre ahir: «Estic sorprès de l'argumentació d'un jutge que diu que no deté un perillós criminal perquè aquest perillós criminal vol ser detingut. És una cosa molt delirant», va dir Puigdemont, i va ironitzar amb el fet que els criminals perseguits per Europa també han d'estar sorpresos per l'argument.