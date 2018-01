Santamaría reclama a l'expresident que deixi de fer «espectacles»

La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va demanar ahir a Carles Puigdemont que deixi de fer «espectacles» perquè «no té cap possibilitat de seguir en aquesta dinàmica», perquè, segons ha recalcat, la «fortalesa» del conjunt de l'Estat de Dret és la «major feblesa» de l'expresident català i el seu «entorn». A més, va recalcar que és «impossible» el vot delegat des de Brussel·les per a la investidura. «Només sé una cosa i és que aquest vot delegat d'una persona que voluntàriament s'ha sostret de l'acció de la Justícia i que està fora d'Espanya era impossible. És com si jo pensés exercir de diputada o fins i tot de vicepresidenta des del Carib», va declarar Sáenz de Santamaría en un acte en el Consell General d'Economistes per presentar l'observatori financer. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va advertir que la falta d'informació del programa de Govern per a aquesta legislatura del candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ajuda a «teixir confiances». Sànchez va explicar que dissabte que ve es reuneixen els òrgans que decidiran si donen suport a Puigdemont o no.