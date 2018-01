La Fiscalia percep delicte d'odi en comentaris de dues professores per l'1-O

La Fiscalia veu indicis que dues professores de Primària del col·legi Mossèn Albert Vives de La Seu d'Urgell van instar a odiar la Guàrdia Civil després de les càrregues policials en el referèndum de l'1 d'octubre, per la qual cosa va demanar al titular del jutjat d'Instrucció 1 de la localitat que les mantingui com a investigades i arxivi la causa contra els altres sis docents que van declarar com a investigats, segons van explicar fonts del Ministeri Fiscal.

La Fiscalia va demanar un segon informe pericial dels fills de les famílies denunciants per determinar la veracitat de les acusacions, segons va informar ahir el diari Segre. Els vuit professors dels centres Albert Vives, Pau Claris i La Salle van declarar davant el jutge al novembre en la causa oberta arran d'onze denúncies de particulars, entre elles la d'una parella de guàrdies civils, pares d'un nen que assisteix a les classes d'un dels centres.