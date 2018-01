Un jutjat avala la designació de Trapero com a major

El Jutjat contenciós administratiu 7 de Barcelona ha rebutjat el recurs presentat pel SPC contra el procés de designació de Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d'Esquadra a l'abril del 2017 -cessat després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució-.

En la sentència, el jutjat declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat pel sindicat dels Mossos «per falta de legitimació activa» per presentar aquest contenciós, ja que el nomenament de Trapero no afecta els interessos col·lectius dels Mossos. «En el present cas no apareix que els interessats hagin recorregut el procés selectiu, màximament quan a la convocatòria es va presentar un únic candidat», expressa el jutjat.

El sindicat va presentar un recurs davant el jutjat contra la resolució INT/2473/2016 del 3 de novembre de convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, una plaça de la categoria de major de l'escala superior del cos dels Mossos d'Esquadra. A l'escrit, el sindicat va exposar que es veia obligat a presentar el recurs «en defensa de l'ordre legal en els procediments d'ascens i selecció» en el Cos, sobre la base dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

Van considerar que, amb la designació de Trapero, s'incomplia el reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos ja que les bases no incloïen «un sol element que indiqui, ni tan sols amb caràcter mínim, quins són els requisits de titulació, formació, experiència, preparació, aptituds o un mínim perfil orientatiu» per ser el màxim dirigent de la institució.