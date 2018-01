Millo, sobre tancar la seu del Govern a Bèlgica: «Era una reunió de fugitius»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va assegurar que el tancament de la seu del Govern a Brussel·les està «carregat de lògica» per evitar que el president del Parlament, Roger Torrent, es reuneixi amb «fugitius» en un edifici de la Generalitat. «No oblidem que la delegació de Brussel·les està allà per desenvolupar tasques del Govern de la Generalitat i, per tant, una reunió amb una persona que esta fugida de la justícia, no és possible en aquest àmbit», va afirmar Millo en relació a la trobada amb el candidat a la presidència, Carles Puigdemont. El delegat també ha subratllat que Torrent «sap perfectament» que no pot facilitar una investidura a distància de Puigdemont.

En relació a la reunió entre Torrent i Puigdemont, Millo va ressaltar que el president del Parlament «sap perfectament» que és «impossible» fer una investidura sense la presència del candidat. Per això, espera que pugui convèncer el candidat a la presidència de la Generalitat a «acceptar la legalitat» i que decideixi tornar a Catalunya per «rendir comptes davant la justícia». «Seria desitjable que es presenti voluntàriament però, si no ho fa, evidentment se l'haurà de portar», va dir.

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que l'independentisme català fa servir el «mateix llenguatge» que ETA en negar que Espanya és un Estat de Dret i va afegir dirigint-se a ERC i PDeCAT que «ja està bé» de mantenir aquestes afirmacions quan el país és una democràcia i els dos partits treballen dins d'ella.

Montoro va fer aquestes afirmacions durant la seva compareixença a la Comissió de Pressupostos del Congrés per parlar de la pròrroga dels comptes. En la seva intervenció, va acusar a l'independentisme que no s'hagin aprovat comptes nous i de la inestabilitat política i econòmica i ha convidat els portaveus d'ERC i del PDeCAT a canviar de discurs.