Torrent eludeix dir si veu viable que Puigdemont governi des de Bèlgica

El president del Parlament, Roger Torrent, va insistir ahir que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és el candidat de la majoria parlamentària per ser investit de nou, si bé va eludirpronunciar-se sobre si creu viable que el líder de JxCat governi des de la distància si decideix no tornar de Bèlgica.

«La nostra voluntat és afrontar aquest debat d'investidura amb total normalitat democràtica, el president Puigdemont té tots els drets, com qualsevol altre diputat, a ser investit», va defensar Torrent als mitjans a Brussel·les, on va viatjar per reunir-se amb l'exmandatari català.

Durant la trobada, Puigdemont no ha «confirmat ni desmentit» quins seran les circumstàncies per a la seva investidura i «no ha descartat» la possibilitat d'estar «present» durant el debat d'investidura, segons va dir Torrent.



Prop de dues hores

La trobada va durar prop de dues hores però en aquest temps no van parlar dels plans concrets de Puigdemont per afrontar la investidura de manera presencial o telemàtica, ni tampoc sobre si els quatre exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica per no comparèixer davant la Justícia espanyola (i que es van sumar a la reunió) renunciaran a les seves actes de diputats, segons va dir el propi Torrent.

En qualsevol cas, el president del Parlament va confiar que sigui possible la formació d'un nou Govern «el més ràpid possible», de manera que hi hagi un Executiu «efectiu» i capaç de governar «des del minut u» i exercir per «recuperar les institucions de mans del 155».

No obstant això, i malgrat la insistència en les preguntes, Torrent no va voler respondre si en la seva opinió és possible engegar un Govern efectiu i àgil si el seu president resideix a l'estranger.

Tampoc va voler donar la seva opinió sobre si Puigdemont hauria de tornar a Espanya per afrontar el debat de la seva investidura i ha resolt la qüestió apuntat que «és una pregunta per al president Puigdemont, ell no ha descartat la possibilitat evident de poder assistir al debat». Sobre si caldria pensar en un candidat alternatiu al líder de Junts per Catalunya, Torrent va replicar que el candidat ara és l'expresident de la Generalitat de Catalunya i que és en aquest context en el qual afronta el debat d'investidura que podria ser dimarts vinent.