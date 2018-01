Vigilància a les clavegueres del Parlament

El ministeri de l'interior va desplegar en les últimes hores un nou dispositiu liderat per agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que inclou la inspecció del subsòl del Parlament i un reforç presencial de vigilància a aeroports i fronteres terrestres i marítimes, segons informaven a Europa Press fonts coneixedores del dispositiu. En el marc d'aquest operatiu, la Policia Nacional va inspeccionar ahir el clavegueram del Parc de la Ciutadella a Barcelona, on està situat el Parlament. Aquest Cos no té encomanades a Catalunya aquestes competències en seguretat, que assumeixen els Mossos d'Esquadra.