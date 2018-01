Un any de presó per dir que afusellaria Puigdemont

Un Jutjat Penal de Sabadell va condemnar un usuari de Facebook a un any i tres mesos de presó per publicar diversos comentaris violents contra els independentistes a la xarxa social el 2016, i especialment contra el llavors nou president de la Generalitat Carles Puigdemont, assegurant que l'afusellaria a ell i a la seva família.

L'home, no obstant això, no entrarà a la presó després d'haver admès els fets i acceptat la condemna després d'un pacte amb la Fiscalia, en el qual s'acorda la suspensió de la pena pel termini de tres anys amb la condició que no torni a delinquir ni a publicar comentaris violents o humiliants a internet. «Es busca mort o mort. Si pot ser mort», va publicar sobre una fotografia de Puigdemont