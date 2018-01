Catalunya es troba en epidèmia de grip, amb un 58% més d'afectats

Catalunya es troba sumida actualment en «plena epidèmia» gripal amb un augment del 58% de la taxa d'incidència respecte a la setmana anterior, que es materialitza l'última setmana en 413,26 casos per cada 100.000 persones. Així ho va dir la sotsdirectora general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut de la Generalitat, Mireia Jané, ahir en roda de premsa després de presentar una actualització dels brots de sarna al territori.

El grup de població més afectat per l'epidèmia és el dels nens de 0 a 4 anys amb una taxa d'incidència que aconsegueix els 930 per cada 100.000 persones, seguit del dels menors de 5 a 14 amb 657 casos per cada 100.000 habitants.