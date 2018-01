Convocada una «concentració massiva de Puigdemonts» el dia de la investidura

Diferentes col·lectius han convocat a una concentració massiva el proper dimarts dia 30, quan està previst el debat d'investidura del candidat Carles Puigdemont designat pel president de la cambra Roger Torrent.



En els missatges a diferents xarxes socials amb el hastag #totssompuigdemont es vol animar a la gent a portar caretes amb la cara de Puigdemont per manifestar-se als voltants del Parlament durant el ple d'investidura.





No és que no els agradi el que votem, és que no els agrada que es voti. Doncs encara que no els agradi, en @KRLS és el nostre president perquè així ho ha decidit el poble de Catalunya. #TotsSomPuigdemont pic.twitter.com/iAo48kNCml — adic_EMC (@AdicEmc) January 26, 2018

Per això, es proposa diferents opcions per descarrega la careta per poder-la imprimir i portar-la a les manifestacions.