Cs avala que el govern espanyol porti la candidatura de Puigdemont al TC

El president de Cs, Albert Rivera, ha reconegut que el govern de Mariano Rajoy no els ha consultat la decisió d'iniciar els tràmits per impugnar la candidatura de Puigdemont i li ha retret que "pensi més en el seu partit que en Espanya". "Pels nervis o la seva situació interna poden cometre l'error de pensar més en ells que en Espanya", ha criticat. Ara bé, tot i el revés del Consell d'Estat –que no veu fonament per impugnar ara la candidatura davant el TC-, Cs avala que el govern espanyol mantingui els plans. Rivera sosté que sempre han estat "lleials" al govern i que així continuaran actuant. "El donem suport perquè el més important és que no es produeixi l'acte", ha sostingut. Rivera, però, afegeix pressió a Rajoy i diu que el govern espanyol té "la responsabilitat" d'evitar que es cometi "un altre frau". "La responsabilitat és de qui governa i espero que encertin, no com en l'1-O", ha manifestat. També apunta que si el govern espanyol ha errat en la "fórmula" d'impedir la candidatura de Puigdemont li correspon "donar explicacions".