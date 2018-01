JxCat titlla de «cop d'Estat» la impugnació a la investidura de Puigdemont

El diputat de JxCat al Parlament Eduard Pujol va titllar de «cop d'Estat» la decisió del Govern central d'engegar els tràmits per impugnar davant el TC la candidatura de Carles Puigdemont (JxCat) per ser investit president, i ha avisat que no renunciaran a presentar-lo a la reelecció.

«El candidat és el senyor Carles Puigdemont», va assegurar ahir en roda de premsa des de la Cambra, on va considerar que la decisió del Govern central és un atac contra les institucions catalanes i contra el que van decidir els catalans a les eleccions.

Per a ell, s'evidencia que el Govern central no accepta el resultat i impugna judicialment el que van decidir les urnes: «El que hem sentit avui de la vicepresidenta és la prova que el Govern central no accepta la democràcia».

«És un nou despropòsit democràtic, un nou acte de covardia. És un cop d'estat a la voluntat dels ciutadans. Volen segrestar la voluntat dels ciutadans quan la voluntat dels ciutadans s'ha d'acceptar agradi o no agradi», va afegir.

Pujol va ensenyar la credencial de diputat que la Junta Electoral va estendre per Puigdemont, i va considerar que, amb aquesta documentació oficial en regla, no se'l pot vetar per al càrrec si aconsegueix els vots de la Cambra.

«Quin article de la Constitució permet atemptar contra els drets dels diputats? La vicepresidenta del Govern central ha entrat en desobediència», i va considerarque tots els grups haurien d'admetre que s'estan vulnerant els drets de parlamentaris.



A Roger Torrent

JxCat també va confiar que l'anunci del Govern central no suposarà que el president de la Cambra, Roger Torrent, faci marxa enrere en la seva intenció de convocar el ple d'investidura amb Puigdemont de candidat.

«No tenim cap dubte ni cap dret al dubte que el president Torrent protegirà els drets de tots els diputats i que el president Torrent emprendrà les accions legals que faci falta per defensar l'acció de la Mesa i la seva pròpia figura», va afegir.



No al castellà

La diputada Gemma Geis va explicar que el seu grup emprendrà «accions legals» (que no ha precisat) per defensar els drets dels diputats, ja que considera que s'està produint un atac sistemàtic a les institucions catalanes.

En preguntar-se a Eduard Pujol si podien fer les mateixes explicacions en castellà, ho ha declinat i va dir que dir-ho solament en català és una posició coherent amb «l'atac d'una brutalitat enorme» que va patir el Parlament.

Suport al candidat

El diputat d'Esquerra Sergi Sabrià va explicar que els republicans mantenen el suport al candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont. En una roda de premsa al Parlament ahir a la tarda, el portaveu d'ERC va argumentar que si Puigdemont va poder ser el candidat de JxCat a les llistes del 21-D i ara ja és diputat, també ha de poder optar a la presidència del Govern.

Després que el govern espanyol hagi iniciat els tràmits per impugnar la candidatura de Puigdemont a la investidura, Sabrià ha sentenciat que tot el que l'Estat li fa a l'independentisme «acabarà jutjat als tribunals europeus de Drets Humans». «I guanyarem», va assegurar.

El president del PP català, Xavier García Albiol, va aplaudir ahir que el Govern central hagi iniciat els tràmits per impugnar la investidura de Carles Puigdemont (JxCat) perquè «no es pot investir Puigdemont a distància com si fos un aiatol·là en l'exili».

En una anotació a Twitter recollida per Europa Press, també va destacar que el president del Parlament, Roger Torrent, és qui «té en les seves mans retornar a la normalitat institucional».



Les «urpes» de Santamaría

La diputada de Catalunya en Comú-Podem Elisenda Alamany va demanar a JxCat i ERC un exercici de «responsabilitat» per acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i «treure les urpes» de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, de l'autogovern català.

«No ens podem permetre seguit aturats, comentant anades i vingudes i estratègies personalistes», va expressar. En aquest sentit, Alamany va reclamar que qualsevol acció que es prengui no «ens deixi en una situació pitjor que l'actual».



PSC i Cs s'alineen amb l'Estat

La diputada del PSC Eva Granados va assegurar que esperarien a conèixer l'opinió del Consell d'Estat i del Tribunal Constitucional (TC). «No volem que hi hagi un debat sense el candidat i com que això no és possible veurem què en diuen el Consell d'Estat i el TC», va afirmar Granados des dels faristols del Parlament, ahir al migdia.

Segons la diputada de Cs en el Parlament Lorena Roldá, «Entenem que el Govern d'Espanya va de garantir que el Parlament funcioni amb normalitat, sense passar per sobre dels informes dels lletrats», va afegir.