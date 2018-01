El «no» del PSC pot portar Colau a enfrontar-se a una qüestió de confiança

El president del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar ahir en roda de premsa que el seu partit votarà en contra dels Pressupostos en el ple d'avui, la qual cosa pot obligar el Govern d'Ada Colau a sotmetre's a una qüestió de confiança per aprovar-los, per falta d'acord majoritari. Collboni ho va justificar per una «doble claudicació de Colau» ja que segons ell, el preacord del PDeCAT és una renúncia a projectes emblemàtics de Barcelona.