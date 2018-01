La policia manté el reforç a la frontera gironina per detenir l'expresident

Els controls policials segueixen a la frontera gironina els dies previs al debat per investir president de la Generalitat. L'Estat ha intensificat aquests dies la vigilància als punts fronterers amb l'objectiu de detenir l'expresident Carles Puigdemont si finalment retorna a Catalunya.

Els punts on la presència policial s'està fent notar és sobretot al pas de la Jonquera i el Pertús, on des de fa dies agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan fent controls preventius als vehicles que creuen la Jonquera. També a les immediacions del Parlament de Catalunya la policia ha extremat les precaucions amb l'objectiu d'interceptar el president cessat si aquest es plantegés entrar a la Cambra d'amagat.

Tanmateix, en d'altres zones la vigilància és més relaxada. La frontera de Puigcerdà es manté en calma a pesar del debat polític sobre un possible retorn del president Carles Puigdemont d'amagat de les forces policials. Els caps de la comissaria de la Policia Nacional espanyola de Puigcerdà ha assegurat que no ha rebut cap reforç per aquests dies i que ni tan sols porten a terme una operació especial. Ahir al matí un destacament d'agents dels que resideixen a la Cerdanya van establir un control a la duana que el cap de la comissaria ha reafirmat que és l'habitual. La Guàrdia Civil va visitar diumenge passat les instal·lacions de l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages per saber si Carles Puigdemont hi podia arribar per aire. Tal com va avançar ahir Rac1, el macrooperatiu per interceptar Carles Puigdemont si intenta tornar a Catalunya, com diu el ministre Juan Ignacio Zoido, no només afecta les carreteres.

L'exemple més clar és que l'aeròdrom de Sant Fruitós va rebre el cap de setmana passat la visita de vuit agents de la Guàrdia Civil. El director del centre Saltamos SkyDiveBCN, Xavi Serra, va confirmar que diumenge a la tarda van visitar l'aeròdrom «vuit agents de la Guàrdia Civil», però aclareix que «en cap moment cap dels agents va mencionar Puigdemont».

Serra remarca que la visita d'agents de la Guàrdia Civil als aeròdroms «no és un fet anòmal», sinó que «ens visiten regularment». Explica, però, que «darrerament hem notat que han incrementat la freqüència de les visites» i que «de fet, divendres, ja va venir una parella d'agents a les instal·lacions».