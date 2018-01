El secretari general de l'OTAN vol una Espanya «forta i unida»

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va qualificar el desafiament independentista de Catalunya com una qüestió «domèstica» d'Espanya. No obstant això, va advocar per la resolució de la situació amb respecte a l'ordre constitucional i va reconèixer que una Espanya «forta i unida» és «una cosa bona» per a l'Aliança Atlàntica.

Stoltenberg va fer aquesta declaració en una roda de premsa en la Caserna General de l'Aire costat de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i després de reunir-també al Palau de la Moncloa amb el president del Govern, Mariano Rajoy. A més, serà rebut en audiència pel rei Felip VI amb motiu de la seva visita a Espanya.

«El tema de Catalunya és un tema nacional, domèstic, que s'ha de resoldre en base a l'ordre constitucional espanyol», va sostenir l'exprimer ministre de Noruega. Segons la seva opinió, una Espanya «forta i unida» és «una cosa bona» per l'OTAN, a la qual Espanya pertany des de l'any 1981.

En aquest sentit, va assegurar que l'OTAN no farà «cap ingerència» en el que considera «assumptes domèstics» espanyols, però sí segueix «molt de prop» l'evolució de la situació de Catalunya «perquè Espanya és un aliat molt valuós i molt important».

Paral·lelament, la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les va reobrir ahir al matí, segons van informr fonts del Govern, després que ahir l'Executiu ordenés el seu tancament «fins a nova ordre».

L'oficina anava a acollir el dimecres al matí una reunió del president del Parlament, Roger Torrent, amb el candidat de JxCat a la Generalitat, Carles Puigdemont, però el Govern va donar ordre que no es permetés l'entrada de l'expresident català ni de cap dels exconsellers fugits de la justícia i que es desconvoqués la roda de premsa prevista.