Condemnen CatSalut per la mort d'un pacient després d'una «alta indeguda»

El Jutjat de Primera Instància 39 de Barcelona ha condemnat el Servei Català de la Salut a indemnitzar amb 20.898 euros una família pels danys morals de la defunció d'un pacient després de donar-li l'alta de forma «indeguda» després d'una caiguda que va provocar una hemorràgia cerebral i li va causar la mort, segons va informar ahir el Defensor del Pacient –que va tramitar la defensa– en un comunicat.

La família del pacient, de 83 anys i que patia Parkinson, va presentar una demanda en la qual reclamava a Zurich 155.636 euros pels danys morals com a conseqüència d'«una deficient atenció mèdica» a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. El pacient va ingressar el 22 de desembre de 2012, sent diagnosticat d'una contusió a la cara, se li va saturar i se li va donar l'alta dues hores després –a les 13.50 hores– «sense que se l'interrogués sobre la manera del traumatisme, ni la seva possible associació amb una pèrdua de memòria o consciència i sense que se li fes una correcta exploració neurològica». Va tornar a ingressar a les 16:43 h a urgències, amb un Glasgow d'entrada de 5 i al TAC cranial s'evidenciava una col·lecció hemática intraparenquimatosa glanglio-capsulotalàmica i signes difusos d'atròfia cerebral i leucoencefalopatia hipóxica, decidint-se no operar i instaurar mesures de confort a l'unitat de pal·liatius, fins que va morir a les 4:30 h.