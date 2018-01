La CUP demana que el Parlament «desobeeixi» el TC

La CUP no està disposada a que el Tribunal Constitucional (TC) condicioni el ple d´investidura del Parlament. El Consell Polític i el Grup d´Acció Parlamentària dels anticapitalistes s´han reunit aquest dissabte per decidir que si l´alt tribunal pretén suspendre o fer variar el ple que el president de la cambra, Roger Torrent, ha convocat amb Carles Puigdemont com a candidat, demanaran que els diputats "desobeeixin" les instruccions del TC. El diputat de la CUP Carles Riera ha explicat, després de la seva trobada, que els quatre representants de la formació al Parlament "no participaran" de cap ple que no tingui a Carles Puigdemont com a candidat a ser investit president i que si es programa una sessió "a mida" del dictamen del TC, no ocuparan els seus escons. Així, els anticapitalistes aposten per no acceptar cap altre candidat i per plantar cara al TC si el veta, però de la mateixa manera encara ara no garanteixen el seu vot favorable al presidenciable de JxCat, donat que encara condicionen el seu suport al pacte programàtic amb JxCat i ERC que estan negociant.

El Consell Polític i el GAP de la CUP estaven reunits a Barcelona mentre els magistrats del TC també feien el mateix a Madrid. I és que els anticapitalistes temen que l´alt tribunal espanyol intenti condicionar el ple d´investidura suspenent-lo o vetant a Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat. I és que la CUP considera que el presidenciable de JxCat "simbolitza i materialitza un conflicte entre la legalitat espanyola i la legitimitat democràtica de Catalunya, un embat democràtic de Catalunya amb l´Estat" i per això volen "reivindicar i defensar l´absoluta legitimitat de Puigdemont per ser candidat".

En aquest sentit, han decidit que, a l´espera del que faci el tribunal, "és necessari que s´imposi la sobirania popular i del Parlament per sobre de les decisions antidemocràtiques de qualsevol institució espanyola, per obediència democràtica a la decisió popular de l´1-O i del 21-D". Per aquest motiu, la CUP ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, i al conjunt de la cambra a "desobeir al TC si decideix que no es pot celebrar el ple i que Puigdemont no pot ser candidat a la investidura". "Volem que el ple se celebri igualment, els diputats de la CUP estarem a les 15.00 hores ocupant els nostres escons i fem una crida a tots els diputats a ocupar els seus escons en defensa de la sobirania popular i del Parlament", ha sentenciat Riera.

A més, el diputat ha avisat que els quatre representants de la CUP "no participaran ni estaran presents a cap ple que es vulgui celebrar a la mida del TC". "Si el que es vol celebrar es un ple on Puigdemont no sigui candidat a la investidura, fet a la mida i mesura dels desitjos antidemocràtics de l´Estat espanyol, no hi serem presents, no participarem", ha etzibat.



Les negociacions

Tot i la defensa absoluta de Puigdemont com a candidat, la CUP ha advertit també que el presidenciable de JxCat encara no té garantit el vot favorable dels anticapitalistes, i ha condicionat el seu suport a "un acord el programa d´acció de govern de la República". "No volem investir un candidat de retorn al marc autonòmic i constitucional. Volem una materialització real i efectiva de la República", ha dit Riera.

En aquest sentit, la també diputada Natàlia Sánchez ha detallat que les negociacions amb ERC i JxCat per aquesta qüestió "no estan tancades", però ha comentat que "avancen" sobretot en matèria social. Així, ha explicat que fruit de les converses, la CUP ha "aconseguit que JxCat i ERC acceptin no renovar els convenis amb les escoles que segreguen per sexe, i que el 2018 les escoles de l´Opus no estiguin finançades amb diners públics". "Quantifiquem amb 40 milions d´euros aquests convenis, que ara demanem que vagin a revertir en l´educació pública, de qualitat i laica", ha sentenciat. De la mateixa manera, s´ha dirigit als comuns per demanar-los que "se sumin a les negociacions de la materialització social de la República".



La "repressió" i la mobilització

Carles Riera ha volgut també demostrar que la CUP és conscient que l´escenari que demana implica un "xoc" amb l´Estat. En aquest sentit, el diputat ha reconegut que "tota llibertat del poble, tota revolució democràtica i social ha d´assumir la repressió". "La nostra mobilització social i no violenta sabem que comportaran repressió, però també sabem que la seva violència es girarà en contra i la seva legitimitat antidemocràtica quedarà anul·lada", ha dit parlant de l´actitud de l´Estat.

Tot i això, ha volgut fer una "crida a la mobilització social de nou, en defensa dels drets democràtics de Catalunya". "Demanem que es reprengui un nou cicle de mobilització permanent per defensar democràcia i la sobirania popular", ha conclòs.