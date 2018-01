Llarena diu a la Fiscalia que encara no toca passar el cas de Trapero al Suprem

El magistrat que instrueix la causa pel procés sobiranista en el Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va contestar amb un «al seu moment s'acordarà» a la petició de la Fiscalia perquè aquesta causa es dirigeixi també contra l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i Josep Maria Jové, exsecretari general d'Economia i número dos de l'exvicepresident Oriol Junqueras.

Fonts fiscals van assenyalar a Europa Press que aquesta breu resposta, que obra en una providència en la qual Llarena resol diversos assumptes relatius a aquest procediment penal, no ha d'interpretar-se com un rebuig a la seva proposta, sinó com un ajornament.

És a dir, que considera que ara com ara no indagarà sobre tots dos exresponsables –investigats en altres causes en l'Audiència Nacional i en un jutjat de Barcelona–, si bé ho farà en el futur.