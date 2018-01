Llarena investiga els correus de Puigdemont i 30 líders sobiranistes

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va ordenar l'«examen i anàlisi» dels correus electrònics de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, tots els exconsellers del Govern, els antics membres de la Mesa del Parlament i altres dirigents independentistes com Artur Mas, Marta Rovira o els líders de l'ANC i Òmnium Cultural, entre altres. En total, els e-mails de 32 persones vinculades al procés sobiranista des d'abril de 2016 fins al 27 d'octubre de 2017.

Així consta en l'acta que va dictar Llarena el passat 11 de gener, en la qual donava el vistiplau al requeriment que li havia fet la Guàrdia Civil d'examinar la correspondència electrònica d'un total de 32 persones. Aquesta part de la recerca era secreta, però el magistrat va aixecar el secret de sumari el mateix dia dels escorcolls, dimecres passat.

Segons explica Llarena en l'acta, «la rellevància penal de les conductes delictives que s'investiguen, que han suposat la ruptura de la cohesió social i política que sustenta la Constitució», és la que «justifica l'accés, examen i anàlisi de la correspondència electrònica mantinguda pels investigats, per ser el principal instrument subsistent que possibilita objectivament confirmar o refutar els indicis dels quals es disposa».

D'aquesta manera, l'instructor va ordenar als investigadors l'anàlisi dels correus de Puigdemont, Junqueras i tots els exconsellers de l'antic Govern, així com dels exmembres de la Mesa imputats, els líders d'ANC i Òmnium, la presidenta de l'AMI, a més de líders de partits independentistes com Marta Rovira (ERC), Artur Mas (PDeCAT) o Anna Gabriel (CUP).

En definitiva, es tracta dels correus electrònics de la majoria d'imputats en la causa que instrueix Llarena contra el denominat procés. El jutge, però, també va demanar a la Guàrdia Civil que analitzés els d'altres possibles col·laboradors, com l'exmagistrat del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, l'exsecretari d'Economia Pere Aragonès, l'exdirector de l'oficina d'Artur Mas, Joan Vidal, i els directors de les oficines per a l'autogovern Víctor Cullell i Josep Maria Reniu.

Segons el jutge, aquests cinc, encara que no estan imputats en la causa, sí que estan «essent investigats com a eventuals responsables d'aquests fets en altres procediments judicials o exercien càrrecs subordinats al Consell de Govern i estaven vinculats a les actuacions executives desplegades per a la consecució dels objectius secessionistes».