Torrent manté Puigdemont com a candidat i veu «frau de llei» en la impugnació

El president del Parlament, Roger Torrent, va afirmar que tractar d'impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a presidir la Generalitat és un «frau de llei que atempta contra els drets dels electors de Catalunya, contra els diputats i, en definitiva, contra la democràcia parlamentària».

Ho va dir ahir en roda de premsa des de la Cambra just després que el Govern central hagués anunciat que impugna al Tribunal Constitucional (TC) la candidatura de Puigdemont (JxCat).

Davant aquest escenari, va demanar als serveis jurídics de la Cambra «analitzar la decisió» del Govern central, i va avisar que el ple d'investidura fixat per dimarts es manté, ja que ningú li ha notificat que no pugui celebrar-se.

Torrent defensa que ara com ara contra el ple solament pesa un recurs del Govern central, però cap decisió del TC: «Només tenim una declaració posterior al Consell de Ministres, però cap notificació oficial».

«El ple està convocat per al dia 30 a les 15 hores, i va explicar que, si arriba una notificació oficial de l'Alt Tribunal, serà el moment d'analitzar-la tant des del punt de vista jurídic com el polític.

Torrent va criticar la decisió del Govern central perquè ha assegurat que Puigdemont compleix amb tots els requisits legals per ser el candidat, i que impugnar-lo no té base jurídica com sap «qualsevol jurista i qualsevol ciutadà que tingui unes mínimes nocions de dret».

També va al·legar que proposar Puigdemont no és «un capritx o una arbitrarietat» del mateix Torrent, sinó que és l'únic candidat amb els suports per ser president, i va recordar que ho va constatar després de reunir-se amb tots els grups.



«No han votat bé»

Considera que el Govern central vol amb el seu recurs un atac al resultat electoral: «Amb aquesta impugnació el que estan dient als ciutadans és que no han votat bé, que no han votat com ells volien».

«El Govern espanyol no està impugnant la decisió d'un Parlament, d'un president del Parlament, sinó que està impugnant el vot de milions de persones, la voluntat dels diputats i el funcionament del sistema democràtic», va exposar.

Els diputats electes de JxCat, entre els quals s'inclou l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, van presentar un escrit al Tribunal Constitucional (TC) en el qual sol·liciten ser part en el procediment que ha començat a tramitar-se aquest divendres després de la presentació pel Govern central d'una impugnació contra la seva candidatura en el ple d'investidura que se celebrarà en el Parlament dimarts que ve.

La presència de Puigdemont pot tenir problemes per ser admesa, segons les mateixes fonts, i serà un dels assumptes que hauran d'estudiar els magistrats.