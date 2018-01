El candidat de JxCat demana dimissions perquè el TC ha rebutjat el «frau de llei»

El candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer servir, un cop més, Twitter per reaccionar a la decisió del Tribunal Constitucional, interpretant-la com un cop de porta al veto que demanava l'Estat. «Fins i tot el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa», va assegurar tot afegint que al Govern central haurien de repensar la situació o dimitir. «Més d'un hauria de pensar a rectificar i fer política d'una vegada. I si no n'és capaç, de plegar i deixar pas», va afegir en la seva piulada.

Paral·lelament, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va retreure al president del Govern central, Mariano Rajoy, i al seu Executiu la «falta de sentit d'estat i d'esperit democràtic». En una piulada a Twitter, Pascal va considerar que Rajoy «ha enfonsat l'Estat espanyol en la pitjor crisi institucional de la seva història recent». «Exigim democràcia», va concloure la coordinadora del PDeCAT.

Per part seva, Rajoy va assegurar que «tots els demòcrates» tenen l'«obligació de respectar les decisions dels tribunals», en un missatge dirigit al president del Parlament, Roger Torrent. Fonts de Moncloa van celebrar que el Tribunal Constitucional hagi prohibit «la celebració d'un ple fraudulent» per investir Puigdemont. Segons les mateixes fonts, la decisió del Tribunal posa en valor el mateix reglament del Parlament de Catalunya davant del frau que suposaria la investidura a distància.

El Govern considera que, després del seu recurs, el TC ha «evitat aquesta burla a la llei, al mateix Parlament de Catalunya i a la resta de grups polítics, els drets dels quals serien clarament vulnerats amb una investidura sense presència del candidat».

En aquest sentit, el president del PPC, Xavier García Albiol, va voler dirigir-se al candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat a través de Twitter: «Puigdemont, sembla que per ser investit president hauràs de tornar a Espanya, no?», recordant que ja va dir «personalment en alguna ocasió» al candidat de JxCat a la Presidència que «aquest país és molt seriós».