La CUP insisteix que només es planteja la investidura amb Carles Puigdemont

La CUP ha cridat el president del Parlament, Roger Torrent, i a la resta de la Cambra a desobeir al Tribunal Constitucional (TC) si suspèn la investidura de Carles Puigdemont a la Presidència de la Generalitat i ha anunciat que no es planteja cap altre candidat.

Cap més ple

Riera va assegurar que els diputats «cupaires» assistiran al ple d'investidura tal com està convocat per a aquest dimarts, i ha demanat als partits contraris al 155 que facin el mateix: «Els diputats de la CUP el dia 30 estarem asseguts als nostres escons».

«La partida està molt clara: a partir del dia 30 o estàs amb la repressió de l'Estat i del 155 o hi estàs en contra. Ja no queda terreny intermedi», va sentenciar.

També ha avisat que la CUP no participarà en un ple d'investidura «que s'hagi fet a la mesura dels desitjos del TC i això inclou un ple on Puigdemont no sigui candidat fruit d'acatar les decisions del TC», per la qual cosa no es plantegen que es proposi un altre candidat que no sigui Puigdemont.



Negociacions amb JxCAT i ERC

Riera afegia que la CUP segueix condicionant votar a favor d'investir Puigdemont a aconseguir un acord amb JxCat i ERC «al programa d'acció de Govern de materialització política de la República», i ha reiterat que no votaran a favor d'un Govern que aposti per l'autonomia de Catalunya.

La diputada «cupaire» al Parlament Natàlia Sànchez va explicar que la CUP esgotarà tots els terminis per arribar «a un acord tan ampli com sigui possible» i va anunciar que han arribat a un acord per no renovar els convenis de les escoles que segreguen per sexe.

«Si les negociacions avancen, el 2018 les escoles de l'Opus no estaran finançades amb diners públics», va reivindicar, i va assenyalar que quantifiquen en 40 milions d'euros el pressupost que actualment va a aquestes escoles, i va emplaçar JxCat i ERC a utilitzar aquests diners per invertir en l'educació pública de catalana.

Per això, va cridar els comuns a sumar-se a les negociacions i al fet que facin «possible que aquests 40 milions reverteixin a l'educació pública, que tant ho necessita».