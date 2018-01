El diputat de JxCat Josep Rull ha anunciat que Carles Puigdemont demanarà autorització judicial per assistir al ple d'investidura de dimarts que ve. Així ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi acordat avalar una investidura presencial de Puigdemont si hi ha una autorització judicial prèvia. Rull ha afirmat que el TC manté el ple vigent tot i que la intenció del govern espanyol era que no es pogués investir Puigdemont "de cap de les maneres". Segons Rull, la decisió de l'alt tribunal és una "bufetada amb la plana a Soraya. "No se l'han pogut estalviaran encara que creguin que se n'han pogut sortir", ha insistit.

Preguntat si Puigdemont assistirà igualment al ple d'investidura encara que la justícia no li doni l'autorització, Rull no ha volgut avançar esdeveniments. "Hi haurà ple, el que no volia Sáenz de Santamaría. Amb unes condicions inaudites però hi haurà ple", s'ha limitat a afirmar.

Rull ha refermat que "ara toca investir Puigdemont" i, per tant, que es demanarà l'autorització judicial tal com ha acordat el TC per poder assistir físicament el ple d'investidura convocat per dimarts que ve. El diputat de JxCat ha afirmat que "mai es renunciarà al mandat dels ciutadans" de Catalunya i ha afegit que no estan autoritzats a negociar el vot dels ciutadans. "Si negociem la democràcia, com a nació no tenim viabilitat", ha insistit.

Preguntat per si es manté la premissa 'Puigdemont o Puigdemont', Rull ha respost que quan es diu "Puigdemont o Puigdemont s'està dient democràcia o democràcia".

Segons Rull, el TC encara ha quedat "més entredit" després de la decisió d'aquest dissabte i ha considerat que la resolució de l'alt tribunal és una "bufetada amb la mà plana" a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que va ser qui va anunciar el recurs contra la candidatura de Puigdemont i la convocatòria del ple d'investidura.

Finalment, Rull ha manifestat que li agradaria acabar la feina com a conseller de Territori i Sostenibilitat i ha assegurat que la seva voluntat és continuar en aquest càrrec amb Puigdemont com a president.