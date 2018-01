Puigdemont: «Han posat molts obstacles per impedir que el Parlament pugui triar el candidat a ser investit»

Carles Puigdemont ha assegurat que el govern espanyol ha "posat tota mena d'obstacles per impedir que el Parlament pugui triar amb normalitat el candidat a ser investit president".

El president de la Generalitat destituït ha fet aquestes declaracions just l'endemà de la resolució del TC que ha acordat avalar una investidura presencial de Puigdemont si hi ha una autorització judicial prèvia i el dia que s'ha anunciat que demanarà autorització judicial per assistir al ple d'investidura de dimarts que ve.

El candidat de Junts per Catalunya ha assistit aquest diumenge a la recepció d'any nou del partit nacionalista flamenc, l'N-VA, a Lennik.