Alerta de baixes en personal sanitari per contagi de grip

El Sindicat d'Infermeria (Satse) i la Federació de Sanitat d'UGT han alertat d'un augment de les baixes de personal sanitari fruit del seu contagi per la grip en el marc del màxim pic de l'epidèmia a Catalunya. El secretari d'Acció Sindical de Satse Catalunya, David Carbajales, ha subratllat els problemes que generen les «baixes del personal sanitari» en un moment de saturació i col·lapse dels serveis d'urgència d'hospitals i centres d'atenció primària (CAP) per virus respiratoris. Ha reclamat que aquesta dolència passi a ser considerada com una malaltia professional, ja que el contagi del virus es produeix en un «acte de servei» i genera conseqüències diferents a nivell laboral i de salari.

A l'espera de les dades d'aquest cap de setmana marcat per l'eclosió epidémica, la secretària de Salut d'UGT, Mari Carmen Martínez, ha evidenciat la presència especial de baixes per grip en l'atenció primària de l'àrea metropolitana Barcelona. Ha atribuït als problemes derivats de la falta de personal la protesta simultània realitzada dijous en més d'una desena d'hospitals i ambulatoris.