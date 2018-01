Comín renuncia a delegar el seu vot a la investidura

El diputat d´ERC i conseller de Salut cessat per l´Estat, Antoni Comín, ha presentat aquest dilluns a la tarda un escrit dirigit a la Mesa del Parlament per retirar la petició de delegació de vot per al ple d´investidura que havia efectuat el passat 19 de gener. Amb aquest document, el diputat republicà renuncia a que se li accepti o rebutgi que la seva companya de grup i secretària general d´ERC, Marta Rovira, pogués votar per ell en la sessió on s´esculli el president de la Generalitat. Comín, que és l´únic diputat d´ERC a Brussel·les que conserva l´acta després de la renúncia de Meritxell Serret, ja va demanar la delegació de vot per a la sessió constitutiva del Parlament i ja se li va denegar. Ara, en previsió que pogués passar el mateix i donat que el seu vot no és estrictament necessari per mantenir la majoria independentista, Comín ha decidit retirar la petició que havia fet.