Una escaladora rescatada crítica a Subirats

Una dona de 39 anys i veïna de l'Hospitalet de Llobregat va ser ahir rescatada en estat crític pels Bombers de la Generalitat després de precipitar-se mentre practicava escalada esportiva al municipi de Subirats. La van extreure inconscient de la paret on estava escalant amb un company, que va avisar als Bombers des d'on hi ha diferents vies d'escalada que no superen els 25 metres d'alçada. Un cop evacuada al peu de la via, la van poder reanimar. La dona va patir un traumatisme al cap i una fractura al braç per la caiguda.