Pascal diu que l'acord amb la CUP no és «sòlid» però confia en un pacte total

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha avisat que l'acord anunciat per la CUP amb JxCat i ERC per retirar el concert econòmic a les escoles que segreguen per sexe no és "ferm ni sòlid", però s'ha mostrat confiada en arribar a acords totals. Així ho ha expressat en una entrevista aquest dilluns al matí a 'Els matins' de TV3, on ha afegit que el redactat final encara no està fet, i ha reiterat que no hi haurà "cap problema" amb els anticapitalistes.

De fet, el propi diputat de la CUP Carles Riera ja va dir ahir que encara veia "lluny" tancar el pacte. D'altra banda, Pascal ha lamentat que el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà apuntés que, si fes falta, caldria sacrificar Carles Puigdemont: "Em va sobtar, és estrany, la ciutadania no demana aquest sacrifici", ha valorat.

Pascal ha afegit, sobre les negociacions amb la CUP sobre el concert econòmic de les escoles concertades que segreguen per sexe, que la llibertat per escollir centre és de les famílies, i ha asseverat que l'escola catalana ha treballat en la línia de ser "inclusiva". D'altra banda, la coordinadora general del PDeCAT ha constatat que és "interessant" el punt de debat amb la CUP que fa referència a la creació d'una assemblea constituent de càrrecs electes.

Tot i això, ha afegit que també cal concretar-ne el contingut.Pascal també s'ha mostrat confiada que, finalment, se celebrarà el ple d'investidura de Puigdemont, convocat per aquest dimarts a les 15:00, i ha recordat que si el candidat de JxCat va poder-se presentar a les eleccions i ara és diputat, també ha de poder ser investit president del Govern. Finalment, pel que fa a la possibilitat que la defensa de Puigdemont demani permís al Suprem per poder assistir al ple, la coordinadora general del PDeCAT s'ha limitat a dir que s'està acabant d'estudiar aquesta possibilitat. "Estem a l'espera que avui es prengui la decisió", ha subratllat Pascal.