El ple d'investidura al Parlament, en directe

El president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple d'investidura però no l'ha desconvocat per assegurar que el candidat, Carles Puigdemont, se sotmeti a un debat "amb totes les garanties". Torrent ha detallat que en cap cas proposarà un altre candidat que no sigui Puigdemont.



Els manifestants trenquen el cordó policial i entren a la Ciutadella

JxCat demana a Torrent que aixequi l'ajornament de la investidura i que el ple se celebri avui

TC rebutja anul·lar les mesures exigides per a la investidura de Puigdemont

La CUP demana a Torrent convocar el ple

Pablo Iglesias compara el dispositiu de seguretat entorn del Parlament amb Mortadel·lo i Filemó

No son Mortadelo y Filemón, ni el profesor Bacterio, ni la T.I.A. Es Barcelona en 2018.



Además te tengo dicho @XavierDomenechs que vayas al Parlament en bici ?? pic.twitter.com/IcduVJrqQr — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 30 de enero de 2018



CatECP veu "correcta" la decisió de Torrent

Rivera dona per acabat el temps de Puigdemont

Albiol creu que ajornar la investidura demostra «divisió i desorientació» a l'independentisme

Iceta celebra l'ajornament del ple però recorda que la majoria és independentista

JxCat i ERC topen per l'anunci de Torrent d'ajornar el ple d'investidura

Torrent ha telefonat a Puigdemont abans d'ajornar

Tuit d'Oriol Junqueras

Missatge de Junqueras des de la presó:



"Gràcies president @rogertorrent per garantir la defensa dels drets de tots els diputats escollits democràticament. Gràcies pel teu compromís en defensa de Catalunya, la democràcia i la recuperació de les institucions." — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) 30 de enero de 2018



La Mesa demana un informe als lletrats per esclarir els terminis de la investidura

JxCat demana mantenir el ple

Continuen els controls policials a la frontera del Pertús

L'ANC manté la convocatòria

La voluntat popular no es desconvoca!

?? Mantenim la convocatòria!

?? 14.30 h | plaça St. Jaume

?? 15 h | passeig Lluís Companys

?? Comunicat ?? https://t.co/M1pUuZzFPL

Defensem el que hem votat! #oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/s0P5IgZCBw — Assemblea Nacional (@assemblea) 30 de enero de 2018



Comencen al Suprem les declaracions com a testimonis de Jané, Munté i Ruiz

Millo creu que ajornar el ple ha estat "el més lògic"

El govern espanyol veu l´ajornament com la "conseqüència obligada" de l´actuació de l´estat de dret

La compareixença deTorrent

Torrent ajorna el ple d'investidura fins que es pugui celebrar «amb garanties»

El PSC demana per escrit a Torrent que suspengui el ple d'investidura

Tuit de Carles Puigdemont

Avui, #DiadelaPau, és un bon moment per recordar que el respecte pels drets civils i polítics és fonamental per la pau #InvestiduraKRLS pic.twitter.com/IJwHyPuYAu — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 30 de enero de 2018



Roger Torrent compareixerà a les 9:45 h al despatx d'audiències del Parlament

Rajoy avisa Torrent que ha de ser "molt conscient" de les responsabilitats en que pot incórrer

La Mesa decidirà si accepta la delegació de vot de Junqueras i Sànchez

Un membre de la Mesa del Parlament denuncia que la Guàrdia Civil l'esperava a casa ahir a la nit

Al arribar a casa m´esperava la Guardia Civil. Dema complirem el compromis amb la ciutadania que ens ha confiat el seu vot.

Visca la Terra !!!! — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 29 de enero de 2018



L'ANC crida a concentrar-se aquest dimarts al costat del Parlament

Carles Puigdemont ha de ser present al Parlament

NOTÍCIES DEL DILLUNS 29 DE GENER

El TC es reunirà a les 13h per resoldre les al·legacions de JxCat contra les mesures cautelars

Puigdemont no demana autorització judicial per ser a la investidura perquè creu que com a diputat no la necessita

Rajoy: "Un senyor fugat de la justícia no pot ser president de res"

Puigdemont penja a Instagram una imatge d'un dels carrers d'accés al Parlament

El TC justifica les mesures cautelars per "raons d'urgència" i per evitar "danys d'impossible o difícil reparació"

Puigdemont demana empara al president del Parlament

Nous controls policials a La Jonquera en el marc del dispositiu pel possible retorn de Puigdemont

Diversos manifestants han "violentat" a primera hora d'aquesta tarda una de les portes del parc de la Ciutadella de Barcelona i han "empentat" la barrera policial que feien els Mossos d'Esquadra per tal de poder accedir al parc des del passeig Lluís Companys i acostar-se a la seu del Parlament. Això ha permès que milers de manifestants que eren a les immediacions del parc, sobretot al passeig Companys, hagin pogut saltar-se el cordó policial. Els independentistes s'han concentrat davant del Parlament, separats per tanques metàl·liques i una filera de mossos antiavalots. La zona és sobrevolada per un helicòpter policial.JxCat ha demanat al president del Parlament,, que aixequi l'ajornament del ple d'investidura perquè la sessió se celebri aquest dimarts a la tarda. En una roda de premsa als faristols de la cambra, la portaveu del grup parlamentari,, ha fet constar que no comparteix ambque hagi ajornat el ple perquè JxCat considera que les garanties per a celebrar-lo es compleixen avui mateix. I així ho ha fet saber la formació independentista al president del Parlament: "La gent és al carrer i tenim els vots", ha asseverat Artadi, que sí que ha celebrat el "contingut" i la "contundència" del discurs de, que ha reiterat que l'únic candidat és Puigdemont. D'altra banda, la portaveu de JxCat ha sentenciat que sivolia contactar amb"hi ha maneres de localitzar la gent", després que el president del Parlament hagi assegurat que ha trucat reiteradament al cap del Govern destituït sense poder-hi parlar. Al seu torn, JxCat es queixa que no els hagin comunicat la decisió de l'ajornament.El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat anul·lar, tal com li havien demanat l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i la resta de diputats electes de Junts per Catalunya (JxCat), la interlocutòria pel qual dissabte passat va imposar determinats requisits al Ple d'investidura previst inicialment per a aquest dimarts al Parlament, han informat fonts jurídiques a Europa Press. Entre ells, prohibir una eventual investidura telemàtica o per delegació i l'exigència que el candidat compti amb autorització judicial per acudir a la càmera.La reunió dels magistrats del TC es va iniciar tot just unes hores després que el president del Parlament, Roger Torrent , anunciés la suspensió de la sessió d'investidura en espera de conèixer els propers passos del tribunal de garanties. Els onze magistrats presents avui en el Ple han adoptat aquesta decisió de forma unánime.El ple del TC es va convocar d'urgència ahir a la nit i es va donar termini a l'Advocacia de l'Estat i al Parlament de Catalunya fins a les 11.00 hores d'aquest dimarts perquè formulessin les seves al·legacions sobre aquest últim moviment dels diputats de JxCat, que ha estat interpretat en el si d'aquest òrgan com un intent de "recurs encobert" davant les mesures cautelars dictades el passat sábado.Puigdemont al·lega davant el fet que el TC no es decidís el dissabte sobre l'admissió o la no admissió a tràmit del recurs presentat pel Govern espanyol, limitant-se a acordar mesures cautelars que el JxCat considera nul·les de ple dret.Diu també que es vulneren els seus drets fundamentals perquè les esmentades mesures no havien estat sol·licitades per cap de les parts en el procediment.El Tribunal Constitucional va donar a conèixer aquest dilluns els fonaments jurídics de la interlocutòria avançat al dissabte, en què admet que va actuar sense que existís cap precedent però amb "urgència excepcional" quan va acordar prohibir la investidura en absència de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugit a Bèlgica. Es va fer per no deixar buida de contingut la prerrogativa del Govern, que li atorga la pròpia Constitució, d'aconseguir la suspensió automàtica de les disposicions que impugna davant aquest òrgan de garanties.El representant de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ha criticat "contundentment" la decisió de Roger Torrent d'ajornar el ple d'investidura, per la qual cosa exigeix que torni a convocar-lo, i els 'cupaires' estaran a les 15.00 en els seus escons. "Creiem que encara és possible esmenar l'error. A les tres estarem ocupant els nostres escons", ha anunciat el portaveu de la CUP en la Cambra.El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha valorat com a correcta i encertada la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de posposar el ple d'investidura. "Creiem que ha estat una decisió sòlida i Torrent ha demostrat una solidesa enorme en la defensa de la institució i la seva dignitat", i ha afegit que la prioritat hauria de ser recuperar l'autogovern.El president de Cs, Albert Rivera, ha afirmat, després que Roger Torrent ajornés el ple d'investidura del candidat de JxCat, que "s'ha acabat el temps de Puigdemont, de la burla a la llei i d'intentar trencar Espanya". El líder de la formació taronja ha lamentat que el "xou" de l'expresident hagi tingut "tot un país pendent d'una situació surrealista", esperant a veure si apareixia Puigdemont en la Cambra autonòmica o si s'intentava fer una investidura telemàtica mentre ell continua a l'estranger.El líder del PPC, Xavier García Albiol, interpreta l´ajornament del ple d´investidura com el fruit d´una fractura en el món sobiranista . Per al popular, la decisió demostra "la desorientació de l´independentisme". "Tenim constància que Carles Puigdemont s´ha assabentat a través dels mitjans de comunicació de la suspensió del ple. Això evidencia aquesta profunda divisió al món de l´independentisme, entre Esquerra per un costat, JxCat a un altre, i dins de JxCat hi ha els que segueixen el partit i el que estan amb Puigdemont", ha considerat Albiol en roda de premsa des del Parlament.El secretari general del PSC, Miquel Iceta, ha celebrat que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi ajornat el ple d'investidura . El líder dels socialistes ha dit que comparteix la decisió "prudent" de Torrent, i ha recordat que el PSC ja havia demanat a primera hora d'avui que se suspengués la sessió perquè tot apuntava que el candidat, Carles Puigdemont, no hi assistiria. Preguntat per si creu que la cap de files de Cs, Inés Arrimadas, s'hauria de proposar a Torrent com a candidata a la investidura, Iceta ha insistit que la majoria parlamentària és de l'independentisme. A més, ha recordat que la presidenta de Cs no sumaria prou suports sense un acord amb Catalunya en Comú Podem.JxCat ha lamentat que la decisió de Torrent no ha estat "consultada ni comunicada prèviament" als representants de la seva coalició electoral. Mentre que segons fonts pròximes al president del Parlament, Torrent ha trucat repetidament a Puigdemont sense obtenir resposta.El president del Parlament, Roger Torrent, ha telefonat 5 vegades aquest dimarts al candidat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, abans d'anunciar que ajornava el ple d'investidura, encara que al candidat no li consten trucades.La Mesa ha demanat un informe dels lletrats del Parlament perquè esclareixin els horaris i terminis de la investidura després que el president de la cambra, Roger Torrent, hagi ajornat el ple. D'altra banda, la Mesa també ha aprovat les delegacions dels vots del diputat i president d'ERC, Oriol Junqueras, i del president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez -ambdós empresonats a Madrid- per a la investidura. Com que aquesta sessió està ajornada però no desconvocada, l'aprovació de la delegació dels dos vots quedaria vigent.JxCat ha demanat que el ple d'investidura de Carles Puigdemont es mantingui com estava previst per a les 15 hores d'aquest dimarts i ha assegurat que el president del Parlament, Roger Torrent, no els ha consultat l'ajornament. Fonts del grup independentista han reivindicat que "es donen les condicions polítiques per fer el ple d'investidura" aquest dimarts.Diversos agents de la policia espanyola continuen els controls a la frontera del Pertús (Alt Empordà) en el marc del reforç implementat pel ministeri de l'Interior. Els efectius han estat inspeccionant diversos vehicles en aquest punt i han detingut un home per presumptament haver robat el cotxe que conduïa. Els escorcolls han tingut lloc en aquesta zona poc abans de la compareixença del president del Parlament, Roger Torrent.L'ANC ha decidit mantenir la convocatòria de manifestació de plaça Sant Jaume al Parlament i la concentració posterior al passeig Lluís Companys malgrat que el president de la cambra, Roger Torrent, ha ajornat el ple d'investidura. En un comunicat, l'entitat sobiranista manté la convocatòria per "exigir que la sessió d'investidura per tal de restituir el president Carles Puigdemont es digui a terme sense ingerències, en els terminis i condicions que ja estaven establerts".El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha començat a prendre declaració aquest dimarts als exconsellers Jordi Jané, Neus Munté i Meritxell Ruiz. Els ha citat en condició de testimonis dins la causa que instrueix contra el Govern i els 'Jordis' per rebel·lió, sedició i malversació. Tots ells van formar part del Govern de Carles Puigdemont fins al juliol, quan van plegar fruit de la reestructuració per afrontar l'1-O. El jutge vol interrogar-los i tenir més informació sobre els plans del Govern fins aquell moment. A les declaracions també assisteixen advocats defensors d'imputats i VOX, que exerceix acusació popular.El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha considerat que la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura és "el més lògic" i que concorda amb el que ha dictaminat el Tribunal Constitucional, que va prohibir investir el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, si no acudia en el ple prèvia autorització judicial. Millo ha criticat que Torrent "el que ha fet és obeir una decisió legal disfressant-la de desobediència" en haver apel·lat als drets dels diputats i en haver acusat el Govern central de voler decidir qui presideix la Generalitat.El govern espanyol ha valorat aquest dimarts com una "conseqüència obligada" de l´actuació de l´Estat de dret la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d´ajornar el ple d´investidura de Carles Puigdemont. Segons La Moncloa, aquesta mostra de "respecte a la legalitat" és fruit "tant de l´acció del govern [espanyol] com dels tribunals".El president del Parlament de Catalunya Roger Torrent ha anunciat aquest dimarts al matí que ajorna el ple d'investidura previst per aquest dimarts a la tarda . En una compareixença de premsa, el president de la cambra ha afirmat que pren aquesta decisió per tal de poder treballar per assegurar que Carles Puigdemont pugui ser present en el debat i investit amb plenes garanties.La sol·licitud demana suspendre el ple d'investidura "atès que no es compleixen les condicions establertes pel Tribunal Constitucional", així com obrir una nova ronda de consultes per analitzar la situació.El president del Govern espanyol ha assegurat aquest dimarts que li agradaria que el Parlament de Catalunya "acatés" la decisió del Tribunal Constitucional i prohibís la investidura de l'expresident Carles Puigdemont des de la distància o via telemàtica, i ha advertit al president del Parlament, Roger Torrent, que ha de ser "molt conscient" de les responsabilitats" en què pot incórrer si "se salta" la resolució del tribunal de garanties.La Mesa del Parlament es reunirà aquest dimarts a les 10 hores per abordar el ple d'investidura que se celebrarà cinc hores després i, entre d'altres qüestions, decidirà si admet o rebutja la sol·licitud de delegació de vot que han fet el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, tots dos empresonats.El membre de la Mesa del Parlament i diputat de Junts per Catalunya, Eusebi Campdepadrós, ha explicat en una piulada al Twitter que la Guàrdia Civil l'esperava a la seva arribada a casa aquest dilluns a la nit, hores abans de l'inici del ple d'investidura del president de la Generalitat.L'ANC ha convocat la ciutadania a manifestar-se aquest dimarts "massivament de manera no violenta" al costat del Parlament coincidint amb el ple d'investidura. "Fer respectar el vot dels catalans és un dret inalienable del poble de Catalunya, representat al Parlament. Defensar el dret de Carles Puigdemont a ser investit president és defensar la democràcia, a Catalunya i a tot el món", afirma en un comunicat intern.El Tribunal Constitucional i un informe dels lletrats de la Cambra coincideixen que per ser reelegit és imprescindible que Puigdemont acudeixi en persona, però si ho fa, s'arrisca a ser detingut i eventualment empresonat, ja que contra ell hi ha una ordre de detenció si trepitja territori espanyol.L'Alt Tribunal afegeix que no n'hi ha prou amb acudir presencialment al ple, sinó que també és necessària una autorització judicial del Tribunal Suprem que Puigdemont no contempla demanar.En canvi, Puigdemont sí que ha sol·licitat empara al president del Parlament, el republicà Roger Torrent , perquè adopti "les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i els seus membres" i poder ser així investit.Si Puigdemont decideix no tornar i insisteix a ser investit a distància, tota la pressió recaurà en els quatre membres independentistes de la Mesa del Parlament (dues d' ERC i dues de JxCat ) i, més especialment, el nou president de la Càmera.Torrent llavors haurà de decidir si continua amb el ple i desobeeix la interlocutòria del Tribunal Constitucional, o si frena el plenari i obre un escenari sense precedents: mai abans la Cambra catalana havia paralitzat un procés d'investidura en marxa.La llei catalana que marca els terminis per a la investidura estableix que hi ha dos mesos per trobar un president una vegada s'engega el mecanisme, però no regula què passaria amb els terminis si Torrent frena el procés per absència del candidat; en aquest cas, Carles Puigdemont Si el ple comença a celebrar-se sense Puigdemont, Cs, PSC PP ja han anunciat que en demanaran la suspensió i, Torrent i la Mesa, hauran de decidir si atenen la suspensió o prossegueixen el debat sense la presència del candidat a ser investit.Si el ple arribés a celebrar-se, el bloc independentista suma 70 diputats i el no independentista 65, per la qual cosa, en condicions normals, Puigdemont podria ser investit en primera volta ja que necessita la majoria absoluta i aquesta està fixada en els 68 escons.No obstant això, dels 70 independentistes, hi ha quatre vots que no estan garantits: el diputat d'ERC a Bèlgica Toni Comín no votarà perquè ha renunciat a delegar de vot; Puigdemont tampoc ho ha demanat, per la qual cosa, si no hi torna, tampoc hi votarà; i Oriol Junqueras i Jordi Sànchez han demanat des de la presó delegar el vot, una decisió que depèn de la Mesa.La Mesa es reuneix aquest dimarts a les 10 hores precisament per estudiar les delegacions que han demanat Junqueras i Sànchez i, si dona llum verda, els independentistes tindrien els 68 vots necessaris per investir Puigdemont a la primera i no haver d'esperar a una segona volta 48 hores després.Si la investidura se celebra però Puigdemont no arriba als 68 escons, se celebrarà una segona volta divendres d'aquesta mateixa setmana, i en aquell ple li valdria amb un majoria simple, és a dir, 66 vots, un més que els 65 que formen el bloc no independentista.Els membres del Tribunal Constitucional es reuniran aquest dimarts a les 13h per resoldre les al·legacions presentades aquest dilluns a la tarda per Junts per Catalunya en contra de les mesures cautelars dictades pels magistrats, que impliquen la suspensió de qualsevol investidura a distància, la condició que Puigdemont obtingui permís d´un jutge per a ser present a la sessió i la negació de la possibilitat que els diputats que es troben a Brussel·les deleguin el seu vot. La reunió del TC començarà només dues hores abans de l´hora marcada per a l´inici del ple d´investidura, convocat a les 15h al Parlament de Catalunya. Els magistrats han donat a la resta de les parts –l´Advocat de l´Estat i el Parlament- un termini que expira a les 11h d´aquest dimarts perquè formulin també les seves al·legacions.ha presentat al Tribunal Suprem un escrit en què recorda que els resultats electorals del 21-D li han atorgat la condició de diputat i subratlla que, com a tal, gaudeix de tots els drets i prerrogatives que li són inherents, "especialment el d'immunitat parlamentària", segons una nota que ha difós. El president de la Generalitat cessat per l'article 155 entén, doncs, que no fa falta demanar cap tipus d'autorització judicial per a l'exercici d'aquests drets.Cal recordar, en aquest sentit, que en el marc del recurs contra la celebració del ple d'investidura que el govern espanyol va presentar davant del Tribunal Constitucional, aquest estament va decretar un seguit de mesures cautelars que, entre d'altres, afirmaven quei el seu equip han fet un canvi d'estratègia respecte a aquesta mesura cautelar, ja que dissabte el partit no descartava demanar l'autorització que assenyalava el TC. Aquest matí, en entrevista radiofònica, l'advocat del president cessat,, ja marcava el primer gir que s'allunyava d'aquella idea, recordant que com a diputat Puigdemont té el dret d'assistir al ple, i que en tant que no té cap condemna en sentència ferma que li limiti aquest dret, no té sentit demanar autorització judicial per exercir-lo.Ara Junts per Catalunya acaba de reblar el canvi d'estratègia amb aquest comunicat en què anuncia l'escrit que Puigdemont ha presentat al Suprem. En aquest escrit, Puigdemont recorda que des del 17 de gener ha accedit al "ple exercici" de la condició de parlamentari, i que, com a tal, "gaudeix de la plenitud de drets i prerrogatives parlamentàries previstos a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Reglament del Parlament de Catalunya i altres legislacions aplicables".Finalment, cal recordar quetambé ha enviat una carta al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en què li demana empara i que adopti d'acord amb les seves potestats, les mesures necessàries per tal de salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i del conjunt dels seus membres.Mariano Rajoy ha afirmat aquest dilluns a la tarda a 'Cope' en relació a Carles Puigdemont que "un senyor fugat de la justícia, un senyor que ha intentat unilateralment liquidar la sobirania nacional i la unitat nacional, no pot ser president de res". Rajoy ho ha dit en el marc d'una valoració de l'advertiment del Tribunal Constitucional (TC) que obliga el líder de Junts per Catalunya a ser presencialment al Parlament aquest dimarts si vol ser investit president de la Generalitat. El cap del govern espanyol ha considerat que aquesta sentència és "molt clara" i ha assegurat que "a tots ens ha reconfortat". Rajoy també ha subratllat que mentre ell sigui president d'Espanya complirà l'"obligació" que al seu parer és "la més important", que és "garantir la unitat nacional".El líder de Junts per Catalunya i candidat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha penjat aquest dilluns a Instagram una fotografia d'un dels carrers d'accés al Parlament. En la publicació, on es veuen les fletxes del carrer assenyalant la direcció cap a la cambra, Puigdemont assegura que falten 24 hores per la investidura. "Pel país, per les llibertats, per les nostres institucions. Per la democràcia, per la dignitat, per tu", assegura Puigdemont a Instagram, en un escrit que conclou amb l'etiqueta 'República Catalana'El Tribunal Constitucional (TC) ha justificat les mesures cautelars sobre la investidura de Carles Puigdemont per "raons d´urgència" i per evitar "danys d´impossible o difícil reparació". Els magistrats argumenten que en la mesura que han donat deu dies a les parts perquè es pronunciïn sobre si ha d´admetre o no a tràmit el recurs del govern espanyol, han d´adoptar mesures per "no deixar sense contingut" la prerrogativa que l´article 161.2 concedeix al govern espanyol d´impedir, via suspensió automàtica, els actes administratius que recorre. Els magistrats justifiquen d´aquesta manera l´acord d´aquest dissabte, quan van suspendre de manera cautelar qualsevol investidura de Carles Puigdemont que no sigui presencial i que no vingui avalada, abans, per un jutge.El candidat a la investidura com a president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat empara al president del Parlament, Roger Torrent, a través d'un escrit. "Ateses les actuacions judicials i governamentals de l'estat encaminades a obstaculitzar l'exercici del meu mandat com a diputat i com a candidat a la presidència de la Generalitat, i particularment a impedir que pugui assistir al ple d'investidura programat pel proper dia 30 de gener, com a màxima autoritat de la cambra i en les funcions que li són inherents de fer complir el reglament, li sol·licito empara i que adopti les mesures necessàries per tal de salvaguardar els drets i les prerrogatives del Parlament i del conjunt dels seus membres", afirma Puigdemont. Es tracta d'un escrit que s'ha registrat aquest matí a la cambra catalana.La policia espanyola i la Guàrdia Civil ha establert dos controls policials a l'accés a l'autopista a La Jonquera aquest dilluns en el marc del dispositiu de reforç implementat pel possible retorn de Carles Puigdemont per assistir al ple d'investidura previst per demà. Agents dels dos cossos policials han aturat i escorcollat diversos vehicles procedents de França. En un dels escorcolls, també s'ha activat la unitat canina per descartar que hi hagués droga a l'interior. Diverses patrulles també estan fent registres a El Pertús. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar dimarts passat que blindarien les fronteres i que es reforçarien els controls per evitar que Puigdemont pogués entrar a Catalunya i arribar al Parlament encara que fos dins del "maleter d'un cotxe".