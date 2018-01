Puig i Ponsatí anuncien la renúncia a les seves actes de diputat al Parlament

Els diputats de JxCat al Parlament Lluís Puig i Clara Ponsatí, que estan a Bèlgica, renunciaran a les seves actes de diputats del Parlament. Ho va anunciar Puig -que serà substituït pel següent a la llista de JxCat per Girona, Ferran Roquer- en una publicació al seu compte de Twitter, en què també va anunciar la renúncia de Meritxell Serret, d´ERC, que finalment no va ser confirmada. Puig, en tot cas, va reivindicar la seva decisió: «Un acte de dignitat pel nostre país». «Sempre he dit que sabíem com sumar 68 en la sessió d´investidura de Puigdemont, demà presentaré la meva renúncia a diputat», va assegurar, i va explicar que també ho faran Ponsatí i Serret, encara que després va rectificar pel que fa a la diputada d´ERC.

Amb la renúncia a l´escó d´aquests tres diputats, el bloc independentista -JxCat, ERC i CUP-s´asseguraria la majoria absoluta al ple d´investidura de demà, ja que arribaria als 68 diputats. Faltarien per comptar els escons del candidat de JxCat, Carles Puigdemont, i del diputat d´ERC Toni Comín, tots dos a Bèlgica. Aquestes renúncies se sumen a la que ja va fer aquesta setmana el conseller d´Interior cessat i actualment a la presó, Joaquim Forn.

La decisió dels consellers treu també pressió al president del Parlament, Roger Torrent. Els cinc diputats a Brussel·les havien demanat delegar el vot per a la sessió d´investidura, una possibilitat que implicava fer una interpretació del reglament de la Cambra que no s´ajusta a la llei, segons els lletrats.