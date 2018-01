Puigdemont penja a Instagram una imatge d'un dels carrers d'accés al Parlament

El líder de Junts per Catalunya i candidat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha penjat aquest dilluns a Instagram una fotografia d'un dels carrers d'accés al Parlament. En la publicació, on es veuen les fletxes del carrer assenyalant la direcció cap a la cambra, Puigdemont assegura que falten 24 hores per la investidura. "Pel país, per les llibertats, per les nostres institucions. Per la democràcia, per la dignitat, per tu", assegura Puigdemont a Instagram, en un escrit que conclou amb l'etiqueta 'República Catalana'.