Puigdemont publica una foto al costat del Parlament

Els nervis estan a flor de pell i l'Estat intensifica la seva pressió per evitar que Piugdemont pugui presentar-se demà al ple d'investidura. Per aquest motiu durant el cap de setmana i avui s'han intesificat els controls a la frontera. Tant la policia com la Guàrdia Civil han establert sengles operatius per escorcollar vehicles procedents de França.



En aquest context i després de les declaracions del ministre Zoido de dimarts passat quan va afirmar que farien tot el possible que Puigdemont arribés a la investidura "ni que fos al maleter d'un cotxe", Puigdemont vol tensar la corda i en les últimes hores ha publicat a instagram dues fotos força provocadores. Ahir al vespre va compartir una instantània de Girona i avui ha posat una nova imatge, en aquest cas a les portes del Parlament.