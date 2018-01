El Suprem nega a Junqueras i Sànchez un permís extraordinari per poder assistir al ple d'investidura

El jutge de l´Audiència Nacional Pablo Llarena ha denegat aquest dilluns el permís extraordinari de sortida de la presó que li havien sol·licitat el cap de llista d´ERC, Oriol Junqueras, i el número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, per poder assistir com a diputats electes a la sessió d´investidura del candidat a president de la Generalitat que se celebrarà al Parlament de Catalunya aquest dimarts. Segons el magistrat, es mantenen les circumstàncies de la interlocutòria que va dictar el dia 12 de gener, quan va concloure que tots dos -juntament amb Joaquim Forn- estan incapacitats per poder assistir als debats i votacions del ple. El jutge també ha demanat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) que li enviï els correus electrònics de 32 persones, tal com ja va fer l'11 de gener, perquè creu que aquest organisme no li va remetre tota la informació quan va fer la primera petició.

El jutge ha desestimat els recursos que Junqueras i Sànchez havien presentat juntament amb Joaquim Forn contra la interlocutòria del 12 de gener del 2018 que els negava la possibilitat d´assistir al ple del Parlament. En concret, el jutge declarava que tots tres tenen una incapacitat legal prolongada per ser presents i participar als debats i votacions, malgrat que són diputats electes. Llarena també va dictar en aquella interlocutòria que corresponia a la Mesa del Parlament arbitrar el procediment perquè poguessin delegar els seus vots en altres diputats mentre continuïn en presó provisional.



Demana correus al CTTI



El magistrat també ha dictat una providència on demana al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat que li enviï "de forma immediata" tots els missatges corresponents a la totalitat de direccions de correu electrònic ja siguin personals o per raó de càrrec- de 32 persones relacionades amb la investigació de l´1-O, tal com ja havia demanat l´11 de gener. Ho fa en base a una informació de la policia judicial en el sentit que el CTTI no li havia lliurat tota la documentació sol·licitada. A la seva interlocutòria el jutge reclama ara que s´indiquin els motius que van portar "a no donar compliment inicial al que es requeria".