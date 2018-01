El Tribunal de Comptes investiga les despeses de la Generalitat en diplomàcia

El Tribunal de Comptes ha acordat investigar les despeses de la xarxa diplomàtica de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017. Per fer la fiscalització, el Tribunal de Comptes demana informació a 28 entitats, entre elles el Diplocat, que actualment està en procés de liquidació per ordre del govern espanyol en aplicació de l'article 155 de la Constitució, l'Institut Ramon Llull, la Casa Àsia o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La informació sol·licitada s'ha d'entregar al tribunal abans del proper 15 de febrer.

La resolució dóna resposta a les mesures aprovades pel Ple del Senat el passat 27 d'octubre per a l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució. En concret, el Tribunal de Comptes vol que se li remeti una exhaustiva informació dels comptes, despeses i activitats d'un conjunt d'ens que van des el Diplocat fins a l'Institur Ramon Llull, la Casa Àsia, la Promotora d'Exportacions Agroalimentàries o la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals. Pero també de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'Agència catalana de Turisme, la Fundació Wassu, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o la Fundació Casa Amèrica de Catalunya, entre altrs.

Entre la informació que el tribunal fiscalitzador sol·licita hi ha tota la normativa en matèria d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, la relativa a les comunitats catalanes a l'exterior i la de les unitats de representació institucional a l'estranger, així com l'organigrama de la comunitat autònoma per a la seva política diplomàtica.



Plans anuals i plurianuals

També demana la relació i còpia dels plans anuals i plurianuals d'acció exterior i cooperació al desenvolupament, així com de les actuacions dutes a terme en aquest àmbit: programes, assistència tècnica, acords de col·laboració, participació en organitzacions i xarxes internacionals, conferències, fòrums, seminaris, estudis, publicacions o programes formatius. Així mateix, el tribunal demana, «amb el major grau de desagregació possible», el detall de l'execució pressupostària en cada exercici dels programes de Direcció i Administració Feneral, Relacions Exteriors, Cooperació al Desenvolupament, Internacionalització de la cultura i Mitjans de comunicació social.

Altres programes sobre els quals demana la seva execució pressupostària són els de Polítiques i Sensibilització Ambientals, Innovació, Suport a la Indústria i Internacionalització, Promoció i Foment del comerç exterior.

El Tribunal de Comptes demana una relació i una còpia de l'acord de creació de les unitats de representació institucional a l'exterior, amb el personal destinat, els contractes d'arrendament de les seves seus i les liquidacions mensuals de despeses presentades pels seus responsables.

Precisament, el 27 de desembre la Comissió Mixta del Congrés i el Senat per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes va aprovar demanar a aquest òrgan que fiscalitzés els recursos destinats per la Generalitat a les polítiques d'acció exterior entre els anys 2011 i 2017.