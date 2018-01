Els Mossos d'Esquadra alliberen un home segrestat a Reus

Els Mossos d´Esquadra han alliberat a Reus un home que havia estat segrestat per una banda criminal. L´operatiu, en què van participar efectius del Grup Especial d´Intervenció (GEI) i de la Unitat Central de Segrestos, va tenir lloc cap a les deu de la nit d´aquest dilluns al carrer Nelson Mandela de la capital del Baix Camp, segons ha pogut confirmar l´ACN. Durant l´actuació policial, els agents van detenir tres homes de nacionalitat marroquina acusats d´un presumpte delicte de segrest. Segons ha informat la Cadena SER, diumenge la policia va rebre l´avís que hi havia dues persones privades de llibertat i va iniciar una investigació per esclarir els fets. Els agents van poder comprovar que l´altra persona segrestada l´havien alliberat unes hores abans de la intervenció policial. El cas es troba sota secret d´actuacions.