Iceta celebra l'ajornament del ple però recorda que la majoria independentista

El secretari general del PSC, Miquel Iceta, ha celebrat que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi ajornat el ple d'investidura previst per aquest dimarts a la tarda. En una roda de premsa als faristols de la cambra, el líder dels socialistes ha dit que comparteix la decisió "prudent" de Torrent, i ha recordat que el PSC ja havia demanat a primera hora d'avui que se suspengués la sessió perquè tot apuntava que el candidat, Carles Puigdemont, no hi assistiria. Preguntat per si creu que la cap de files de Cs, Inés Arrimadas, s'hauria de proposar a Torrent com a candidata a la investidura, Iceta ha insistit que la majoria parlamentària és de l'independentisme. A més, ha recordat que la presidenta de Cs no sumaria prou suports sense un acord amb Catalunya en Comú Podem.

Iceta ha opinat que era "obvi" que el ple no es podia celebrar aquest dimarts, i s'ha felicitat perquè Torrent hagi decidit esperar que el Tribunal Constitucional resolgui sobre el recurs presentat pel govern espanyol. "És un bon símptoma atendre les indicacions del TC, és molt bo", ha asseverat el líder del PSC, que ha tornat a reclamar que la legislatura es condueixi per un "ple respecte" a la legalitat.

Iceta ha recordat que en l'inici de la legislatura anterior també semblava que no hi havia cap alternativa a Artur Mas, tot i que finalment l'aleshores candidat de JxSí va apartar-se per donar pas, precisament, a Puigdemont. Així, Iceta espera que el president destituït o els grups que li donen suport reflexionin.

Finalment, el líder socialista ha dit que seria "lògic" que Torrent obrís una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris, però ha afegit que entén que el president del Parlament esperi la resposta del TC.