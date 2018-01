Un jutge investiga si els Mossos van espiar l'exlíder de Societat Civil

El Jutjat d'Instrucció 19 de Barcelona va admetre a tràmit la querella presentada per l'expresident de Societat Civil Catalana (SCC) José Ramón Bosch per un suposat espionatge per part dels Mossos d'Esquadra, pels presumptes delictes de malversació, prevaricació i descobriment i revelació de secrets.

En un acte al qual va tenir accés Europa Press, la magistrada acorda incoar diligències prèvies després de considerar «veraç» la informació periodística en la qual es basa la querella.

Acorda remetre un ofici al cap de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Policia Nacional perquè informi sobre els documents confiscats en poder dels Mossos d'Esquadra el 26 de setembre del 2017 en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Concretament, pregunta si aquests documents han estat lliurats a alguna autoritat judicial i si es va examinar el contingut i es va trobar informació sobre suposats seguiments a Bosch.

En la querella presentada per Bosch s'afirmava que l'espionatge era per vincular-lo amb l'extrema dreta i recordaven que Bosch va ser president de SCC fins el 2015 per la qual cosa és «d'especial gravetat el fet d'espiar una persona per les seves idees polítiques».

Lamentava en aquest document que se li hagi pogut espiar amb la finalitat única i exclusiva de vincular-lo amb l'extrema dreta i d'aquesta forma desacreditar la seva actuació «com a membre d'una associació» que estava adquirint notorietat.