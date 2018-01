El jutge torna a reclamar al CTTI els correus de dirigents independentistes

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va dictar una providència en la qual insisteix al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat perquè li lliuri tots els correus electrònics de 32 dirigents independentistes, després que la Guàrdia Civil li hagi comunicat que el departament no va aportar tota la informació que li havia sol·licitat.

El magistrat instructor de la causa del procés va dictar-ne un acte el passat 11 de gener en el qual donava el vistiplau a un requeriment de l'Institut Armat d'examinar la correspondència via correu electrònic de l'expresident català Carles Puigdemont, tots els consellers del seu Govern, els antics membres de la Mesa del Parlament i uns altres líders independentistes com Artur Mas, Marta Rovira o els líders d'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres.

En total, els missatges enviats i rebuts entre el 28 d'abril de 2016 i el 27 d'octubre de 2017 per correu electrònic, tant personals com per raó del seu càrrec, de 32 persones, gairebé totes elles imputades en la causa que instrueix Llarena per rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics.

A més dels correus dels investigats, el magistrat va sol·licitar els missatges d'altres persones vinculades al procés independentista com l'exmagistrat del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer -que va ajudar a redactar les lleis de desconnexió-, l'exsecretari d'Economia Pere Aragonès, l'exdirector de l'oficina de l'expresident Artur Mas Joan Vidal i els directors de les oficines per a l'autogovern Víctor Cullell i Josep María Reniu.

Per aconseguir la informació sol·licitada, el jutge es dirigia al seu acte al CTTI perquè aportés les respectives còpies dels correus que conserva, però ara el torna a reclamar perquè, tal com explica en una providència, el centre «no va lliurar els missatges corresponents a la totalitat de les adreces que estaven assignades a les persones que s'esmenten en l'acte».

D'aquesta manera, l'instructor ordena a la Guàrdia Civil que posi a la disposició del CTTI de manera «immediata» aquesta instrucció perquè «faciliti tota la informació que li va ser requerida» l'11 de gener i que a més indiqui els motius que li ha portat a «no donar compliment inicial» al sol·licitat.

En la seva providència, Llarena torna a posar de manifest «la rellevància penal de les conductes delictives que s'investiguen, que han suposat la ruptura de la cohesió social i política que sustenta la Constitució», la qual cosa «justifica l'accés, examen i anàlisi de la correspondència electrònica mantinguda pels investigats, per ser el principal instrument subsistent que possibilita objectivament confirmar o refutar els indicis dels quals es disposa».



Tres exconsellers declaren avui

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena reprendrà avui l'agenda de compareixences ja prevista en la causa amb la declaració, en qualitat de testimonis, dels exconsellers del la Generalitat Jordi Jané, Neus Munté i Meritxell Ruiz, que van ser cessats el passat juliol per l'expresident Carles Puigdemont. Demà estan previstes les compareixences de l'exconseller Jordi Baiget i l'exdirector dels Mossos Albert Batlle.