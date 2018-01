L'ANC manté la convocatòria per exigir la investidura de Puigdemont

Puigdemont, per videoconferència, en un acte de JxCat

L'ANC ha decidit mantenir la convocatòria de manifestació de plaça Sant Jaume al Parlament i la concentració posterior al passeig Lluís Companys malgrat que el president de la cambra, Roger Torrent, ha ajornat el ple d'investidura.

En un comunicat, l'entitat sobiranista manté la convocatòria per "exigir que la sessió d'investidura per tal de restituir el president Carles Puigdemont es dugui a terme sense ingerències, en els terminis i condicions que ja estaven establerts".

Sota el títol 'La voluntat popular no es desconvoca', l'ANC també assegura que no vol acceptar que un "tribunal de part dicti les decisions al Parlament", reclama que es "respecti el mandat popular obtingut a les urnes el 21D" i afirma que no acceptaran "cap pas enrere" de les institucions " en la defensa del mandat del poble de Catalunya i en la defensa dels membres d'aquestes institucions".