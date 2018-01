La Mesa demana un informe als lletrats per esclarir els terminis de la investidura

La Mesa ha demanat un informe dels lletrats del Parlament perquè esclareixin els horaris i terminis de la investidura després que el president de la cambra, Roger Torrent, hagi ajornat el ple. Així ho han explicat a la premsa fonts coneixedores de la reunió, celebrada aquest dilluns al matí, després de l'anunci de Torrent.

D'altra banda, la Mesa també ha aprovat les delegacions dels vots del diputat i president d'ERC, Oriol Junqueras, i del president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez -ambdós empresonats a Madrid- per a la investidura. Com que aquesta sessió està ajornada però no desconvocada, l'aprovació de la delegació dels dos vots quedaria vigent.

Fonts parlamentàries han explicat que tots els grups hi han votat a favor menys Cs i el PPC -aquest darrer sense dret a vot-, tal i com ja va passar per la delegació dels vots per a la sessió constitutiva de la cambra.