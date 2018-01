Nous controls a la Jonquera pel possible retorn de Puigdemont

La policia espanyola i la Guàrdia Civil van establir dos controls policials a l'accés a l'autopista a La Jonquera en el marc del dispositiu de reforç implementat pel possible retorn de Carles Puigdemont per assistir al ple d'investidura previst per demà. Agents dels dos cossos policials van aturar i escorcollar diversos vehicles procedents de França. En un dels escorcolls, també es va activar la unitat canina per descartar que hi hagués droga a l'interior. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar dimarts passat que blindarien les fronteres i que es reforçarien els controls per evitar que Puigdemont pogués entrar a Catalunya i arribar al Parlament encara que fos dins del «maleter d'un cotxe».

A dos dies del ple d'investidura, els controls policials a la frontera amb França s'han intensificat. Ahir al matí al matí diversos efectius de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola han establert controls a la rotonda i al punt d'accés a l'autopista a La Jonquera, a la zona de Duanes. Els agents van estar aturant vehicles provinents de França i els van escorcollar. En un dels registres, van activar la unitat canina per la sospita que el cotxe pogués dur droga amagada. Els efectius van revisar maleters i en van treure objectes de l'interior. Al llarg d'aquest matí, els controls es van anar desplaçant a diferents punts i tres furgonetes de la policia espanyola n'han instal·lat un altre a la zona del Pertús. El dispositiu s'emmarca en el reforç que el ministre Zoido va anunciar a principis de la setmana passada davant de la possibilitat que Puigdemont pugui tornar a Catalunya per ser investit com a president de la Generalitat.