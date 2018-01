El president del Parlament anuncia que ajorna el ple d'investidura

El president del Parlament de Catalunya Roger Torrent ha anunciat aquest dimarts al matí que ajorna el ple d'investidura previst per aquest dimarts a la tarda. En una compareixença de premsa, el president de la cambra ha afirmat que pren aquesta decisió per tal de poder treballar per assegurar que Carles Puigdemont pugui ser present en el debat i investit amb plenes garanties.

Torrent també ha subratllat que ni la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ni el Tribunal Constitucional no decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat.