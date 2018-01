VÍDEO | Així han trencat els manifestants el cordó policial

Un grup petit de manifestants, als crits d'independència han aconseguit superar el cordó policial format per cossos d'antiavalolts dels Mossos però sense l'equipament necessari per repel·lir atacs que custodiaven les portes del Parc de la Ciutadella. Aquest primer escamot ha obert la bretxa suficient per permetre que milers de manifestants, que es trobaven rodejant el Parc convocats per l'ANC poguessin accedir al recinte del Parc de la Ciutadella i manifestar-se a les portes del Parlament.





