Puigdemont: «No hi ha cap altre candidat possible»

El candidat a la presidència de la Generalitat Carles Puigdemont ha difós un missatge en vídeo en el que demana la unitat de l'independentisme. L'exalcalde de Girona ha assegurat que «No hi ha cap altre candidat possible aritmèticament»

El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mostrat el seu respecte per que "lamentablement" el president del Parlament, Roger Torrent, hagi ajornat el ple d'aquest dimarts sobre la seva investidura com a president de la Generalitat, i ha assegurat que el sobiranisme no avançarà sense realisme i sense unitat.

"Les meves intencions romanen intactes", ha afegit aquest dimarts a la nit en un missatge a través de les xarxes socials, al final de la jornada en què Torrent ha anunciat l'ajornament del ple que havia de començar a les 15.00.

Puigdemont lamenta que Torrent "ha optat per un altre camí" aquest dimarts, però assegura que la investidura és precisament el camí més ràpid per deixar enrere la intervenció de l'autonomia.

Puigdemont ha cancel·lat l'assistència a l'acte organitzat pels nacionalistes flamencs de la N-VA aquesta nit a Lovaina, a l'est de Brussel·les, segons han anunciat els organitzadors aproximadament una hora abans de l'inici de l'esdeveniment.

Puigdemont havia d'acudir com a convidat del candidat de la N-VA a l'alcaldia de Lovaina a les eleccions locals d'enguany, Lorin Parys, i ha estat aquest mateix el que ha informat als presents que l'expresident català no acudirà a la cita anunciada.

Encara que no de manera presencial, l'expresident i líder de Junts per Catalunya sí que serà present a través d'un "vídeo gravat" amb anterioritat i que serà projectat entorn de les 20:00 hores, segons ha indicat Parys.