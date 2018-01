Cs demana empara a Torrent: «No faci d'advocat de l'expresident»

La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, va lamentar la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar la sessió d'investidura. «No soluciona el problema, és una fugida endavant, allarga l'agonia del procés, cronifica la inestabilitat política i jurídica a Catalunya», va assegurar la cap de files de la formació taronja en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana. Al marge de l'informe dels lletrats, Cs també va assegurar que pretén demanar empara a Torrent per tal que exerceixi de «president de tots els catalans» a la cambra, que no actuï com a «advocat» de Puigdemont i que «no allargui el processisme».

El líder del PSC, Miquel Iceta, va respectar la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura d'aquest dimarts, i va encoratjar el candidat, Carles Puigdemont (JxCat), a «fer un pas al costat» i desbloquejar la situació.



Ajornament «prudent»

En roda de premsa en el Parlament, va qualificar de prudent l'ajornament del ple i ho considera un «bon símptoma» de cara a complir la llei i respectar les resolucions judicials. Va dir que JxCat i el Parlament han presentat al·legacions davant el TC i que això significa que «accepten la seva autoritat», fet que celebra, perquè considera que ha de conformar-se al més aviat possible un Govern que compleixi la llei i obri una etapa en la política catalana basada en el diàleg.

I aquesta nova etapa no és compatible, segons el parer d'Iceta, amb la candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat: «Artur Mas ja va dir que l'ordre de prioritats és el país, el partit i la persona, i pel bé de tots, (Puigdemont) ha de fer un pas al costat». El líder de Catalunya en Comú–Podem, Xavier Domènech va valorar positivament l'ajornament del ple d'investidura previst per aquest dimarts i ha qualificat de «correcta i encertada» la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, a més de «sòlida» que va contraposar a «massa dies de confusió». Per Domènech, Torrent va mostrar una «solidesa enorme» en la defensa de la institució i la preservació de «la dignitat de la pròpia institució». Per Domènech, la prioritat del moment és superar la intervenció i recuperar l'autogovern i per això demana «construir una candidatura viable» a la presidència de la Generalitat. «El dilema no és una persona, és un país», va concloure Domènech, que aposta per deixar enrere «el joc d'especulacions».

El líder del PPC, Xavier García Albiol, interpreta l'ajornament del ple d'investidura anunciat pel president del Parlament, Roger Torrent, com el fruit d'una fractura en el món sobiranista. Per al popular, la decisió demostra «la desorientació de l'independentisme». «Tenim constància que Carles Puigdemont s'ha assabentat a través dels mitjans de comunicació de la suspensió del ple», va dir.