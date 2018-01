La decisió de Torrent fa evident la disputa entre ERC i JxCat

La decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura ahir va fer evidents les diferències entre ERC i JxCat sobre com iniciar la legislatura amb el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, de nou al capdavant del Govern. La jornada a la Cambra va començar amb Torrent anunciant l'ajornament, la qual cosa va motivar un comunicat de JxCat en què lamentava la decisió i criticava que no se'ls havia consultat una decisió d'aquesta magnitud. El comunicat va començar un matí de dimarts amb retrets creuats; en primer lloc, perquè els dos grups no es posaven d'acord en si Torrent havia comunicat o no al principal interessat, Carles Puigdemont, que s'ajornava el ple. Fonts de la Presidència de la Cambra van assegurar que Torrent va telefonar el candidat Puigdemont cinc vegades sense poder contactar amb ell, mentre que des de la candidatura de JxCat es va assegurar que al candidat no li constaven aquestes trucades.

Després d'aquesta primera picabaralla, responsables dels dos grups van comparèixer davant els mitjans per donar la seva versió: el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va defensar que l'ajornament és la decisió més idònia per garantir que pròximament es pugui investir a Puigdemont de forma «eficaç i eficient».A la poca estona va comparèixer la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, intentant que Torrent i el seu partit, ERC, reconsideressin l'ajornament: «Estarem tota l'estona que sigui necessari», però el ple finalment no es va arribar a celebrar.

Fonts republicanes consultades per Europa Press van explicar que la confiança entre tots dos grups va començar a truncar-se dilluns al matí quan Puigdemont, sense avisar, va registrar un escrit al Parlament en el qual demanava «empara» a Torrent per ser investit amb totes les garanties.

ERC va sentir que JxCat posava tota la pressió a Torrent, una pressió afegida a la qual ja havien posat el Govern central (primer) i el Tribunal Constitucional (després) advertint que el ple només es podia celebrar si Puigdemont hi anava. Els republicans assenyalen les conseqüències que hagués tingut celebrar el ple: Torrent hagués incorregut en desobediència al TC i s'hagués obert un procés judicial que se sumaria a les desenes que ja hi ha oberts contra els consellers cessats i contra exmembres de la Mesa del Parlament. Per contra, JxCat defensa que tenien un acord des de fa temps amb ERC perquè la Presidència del Parlament fora per als republicans i que, a canvi, s'havia d'investir Puigdemont, i senten que no han complert la segona part del pacte.



«Cagats!»

La tensió entre JxCat i ERC es va fer evident als passadissos del Parlament. Segons va informar elmon.cat, dues diputades de la llista de Puigdemont van increpar treballadors republicans, titllant-los de «cagats».

La diputada de la CUP Maria Sirvent va atribuït l'ajornament del ple d'investidura a les «lluites partidistes» entre JxCat i ERC. «Els fets d'avui són la gota que vessa el got. No volem més situacions de desconcert ni de desorientació». En senyal de protesta, la CUP va entrar uns minuts al Parlament.