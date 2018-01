Puigdemont crida a la unitat i reitera que el candidat és ell

El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, va mostrar el seu respecte per que «lamentablement» el president del Parlament, Roger Torrent, hagi ajornat el ple d'ahir sobre la seva investidura com a president de la Generalitat, i va assegurar que el sobiranisme no avançarà sense realisme i sense unitat.

Tanmateix, va deixar clar el missatge sobre la seva investidura: «No hi ha cap altre candidat possible. Les meves intencions romanen intactes», va afegir en un missatge a través de les xarxes socials, al final de la jornada en què Torrent ha anunciat l'ajornament del ple que havia de començar a les 15.00.

Puigdemont lamenta que Torrent «ha optat per un altre camí», però assegura que la investidura és precisament el camí més ràpid per deixar enrere la intervenció de l'autonomia.

Va assegurar que ahir hagués volgut dirigir-se a la ciutadania com a president de nou investit, en resposta a la «voluntat nítida» dels electors, com veu reflectit en la majoria absoluta del Parlament, però ha defensat que s'ha de respectar Torrent per ajornar el ple.

Per a ell, «avui Catalunya tenia l'oportunitat de seguir construint el país que els catalans volen» i ja hauria d'estar parlant de gestió de Govern.

Puigdemont va avisar que no és realista creure que el 155 s'aixecarà «complint com a alumnes avantatjats la doctrina del 155», sinó que el realisme és atendre al resultat electoral, amb més de 2 milions de vots independentistes i una participació de gairebé el 80%, va dir.



«Del Parlament»

Per això, considera provat que la democràcia sorgeix del Parlament, no d'un TC «interferit i teledirigit per la Moncloa», així que augura que Catalunya haurà de defensar-se això en els propers anys.

«No tinc cap dret a obrir cap porta que legitimi aquest atac que hem patit com a país», va reivindicar, però va dir que tot és possible amb diàleg i negociació. «Pensar que s'aixecarà el 155 complint la doctrina del 155 és d'una manca de realisme», va afegir. Amb aquest objectiu, veu arribat el moment que el sobiranisme «doni una resposta unitària i coordinada» davant el que ha titllat de desafiament de l'Estat, complint així amb la voluntat de les mobilitzacions dels últims anys i els resultats electorals.

I va demanar aquesta unitat perquè augura nous desafiaments que vindran des d'un Estat «amb permís per anar més enllà de l'Estat de dret», davant la qual cosa cal tenir unió i pacifisme, fins a arribar al que va definir com a plenitud de la llibertat de Catalunya. El candidat va començar el seu missatge destacant que ahir compleix tres mesos a Bèlgica amb part del que va ser el seu Govern, «instal·lat a l'exili amb una doble intenció»: preservar la continuïtat de la institució de l'autogovern que representa i mantenir la capacitat d'acció i opinió per defensar el mandat del referèndum de l'1-O, va dir textualment.

Va acusar el Govern d'intentar canviar en els despatxos el que no ha obtingut a les urnes, i ha advertit que acceptar-des de Catalunya trairia la voluntat dels electors, i «la democràcia ni s'ajorna ni se suspèn».«Estem enmig d'un conflicte polític, un conflicte que no volem i no hem buscat», va dir, i va insistir que els catalans van rebutjar durant el 21-D l'article 155 de la Constitució i que es persegueixin les idees.

Puigdemont va cancel·lar la seva assistència a l'acte organitzat pels nacionalistes flamencs de l'N-VA a Lovaina (a l'est de Brussel·les), en què estava previst que oferís un discurs. En lloc seu hi va participar l'exconseller Toni Comín.