Arrimadas critica que l'expresident diu una cosa en privat i una altra en públic: «És una farsa»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va afirmar ahir que el candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu una cosa en privat i una altra en públic: «És una farsa», va declarar els periodistes en els passadissos del Parlament.

«Més enllà dels missatges, aquí fa molt de temps que diuen una cosa en privat i una altra en públic, que això és una farsa que està fent molt mla a Catalunya», va dir en referència als missatges publicats de Puigdemont va enviar a l'exconseller Toni Comín.

Arrimadas va assegurar que Puigdemont és el primer que sap des de fa molt temps que no tornarà a ser president, per la qual cosa «ha arribat l'hora de la veritat i de dir la veritat a la seva pròpia gent».

Per la seva banda, la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va demanar al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, obrir una nova ronda de contactes per escollir un nou candidat a presidir la Generalitat catalana i «salvar la situació generada» per l'expresident Carles Puigdemont.



«Assumir públicament»

Després d'assegurar que «ha arribat el moment que s'assumeixi públicament el que es diu en privat», va assenyalar que Torrent ha d'obrir una nova ronda de contactes amb els grups de la Cambra autonòmica catalana per «salvar la situació generada» per l'expresident.

La número dos de l'Executiu va remarcar que l'obligació de tot Govern és «pensar en els ciutadans» com, segons va dir, va fer l'Executiu de Mariano Rajoy «durant tota aquesta crisi». «Toca pensar en el futur del nostre país i no el nostre propi», va insistir.



«Una basta mentida»

El sotssecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, va manifestar ahir que si els missatges que s'han conegut de Carles Puigdemont «són reals» es posaria de manifest una vegada més que el procés sobiranista en si mateix és «una basta mentida» i que el mateix expresident català «només té l'únic interès de sobreviure's a si mateix i l'importa molt poc el poble català, el seu partit i el que han estat defensant».

«Són capaços d'enganyar fins a l'últim moment per tal de seguir en el poder», va assegurar Maroto.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va exigir ahir al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que doni una «resposta política» i presenti un «horitzó de sortida» a la crisi a Catalunya perquè la finalitat dels governants «no és conservar el poder, sinó resoldre els problemes en comptes de cronificar-los». En la seva intervenció en un esmorzar informatiu en el qual va presentar el líder dels socialistes madrilenys, José Manuel Franco, Sánchez va advertir que en política, «qui no fa res tampoc és res».



Iceta «comprèn» els missatges

El líder del PSC, Miquel Iceta, va dir que comprèn els missatges «personals» i en va restar importància, però va demanar a l'expresident que deixi pas i permeti la investidura d'un altre.

El líder del PP català, Xavier García Albiol, va demanar a Carles Puigdemont (JxCat) que renunciï a l'acta de diputat, després de publicar-se missatges.

I el portaveu adjunt d'En Comú Podem al Congrés de Diputats, Josep Vendrell, va demanar al PDeCAT i ERC que «tinguin la valentia» de «dir la veritat», assumir que l'expresident català Carles Puigdemont no pot ser candidat per tornar a presidir la Generalitat, i en conseqüència, proposar a un candidat «elegible».



Juncker i el nacionalisme

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va advocar per lluitar contra el «renaixement dels nacionalismes» a Europa, perquè són la «guerra».

Per la seva banda, l'expresident del Govern Felipe González va demanar ahir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que assumeixi les seves «responsabilitats» i que recordi que l'obligació d'un «demòcrata» és posar-se a disposició de la Justícia si aquesta li ho requereix.