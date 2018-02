Detenen dos joves per difondre un vídeo on un adult agredeix sexualment un nadó

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves, de 17 i 18 anys i de nacionalitat espanyola, per difondre presumptament vídeos amb contingut de pornografia infantil. Els arrestos van tenir lloc el 29 de gener després que els investigadors detectessin un grup de Whatsapp a través del qual els joves difonien les imatges. La investigació, duta a terme per agents de la comissaria de Nou Barris de Barcelona, es va posar en marxa gràcies a la denúncia d'una persona que formava part d'aquest xat, en el qual s'havia enviat un vídeo d'un adult agredint sexualment un nadó de pocs mesos. El grup estava format per diferents estudiants, tot i que entre ells no es coneixien tots. Els detinguts ja han passat a disposició judicial, el menor a la fiscalia de menors. Els dos joves han quedat en llibertat amb càrrecs i s'enfronten a penes d'un a cinc anys de presó per fer difusió d'imatges de pornografia infantil.

El vídeo denunciat en el qual es podia veure un adult agredint sexualment un nadó de pocs mesos tenia una durada de 25 segons. Fruit de la investigació, els agents van poder identificar la persona que presumptament hauria difós el vídeo de pornografia infantil en el grup de conversa. Després de la seva detenció, els investigadors van constatar que el jove detingut havia rebut les imatges, també per Whatsapp, d'un altre noi, que també va ser arrestat pels mateixos fets.

Els detinguts ja han passat a disposició judicial, el menor a la fiscalia de menors. Tots dos joves han quedat en llibertat amb càrrecs i s'enfronten ara a penes d'un a cinc anys de presó per fer difusió d'imatges de pornografia infantil.

La investigació continua oberta per tal d'esbrinar l'origen de la gravació i no es descarten més detencions.

"No banalitzar aquestes actituds"

Els Mossos d'Esquadra han recomanat, a través d'un comunicat, "no banalitzar aquestes actituds". Precisament, la Unitat d'Investigació de Nou Barris ja va imputar un altre home, el mes de desembre, per la difusió del mateix vídeo. És per això que els Mossos han fet "una crida a la responsabilitat ciutadana per evitar que les imatges es facin virals a les xarxes i encoratja a tothom que rebi imatges d'aquestes característiques a posar-ho en coneixement de les autoritats".

Així mateix, el cap d'investigació de la comissaria de Nou Barris, Eduard Rodríguez, ha assegurat que des del cos dels Mossos d'Esquadra estan fent "pedagogia" a les escoles i als adolescents sobre l'ús de les xarxes i "anar amb cura" sobre la difusió d'aquests tipus de vídeos però també ha apel·lat a la necessitat de fer aquesta pedagogia fora de les escoles perquè "cada dia més, joves i no tan joves" estan difonent imatges "que moralment no són el més adequades" i encara més, ha avisat, si les imatges fan referència a una agressió sexual a un nadó, la seva difusió "no pot quedar impune". "Tothom ha de saber que està cometent un delicte".

Rodríguez ha recordat que els Mossos aconsellen no esborrar aquestes imatges, fer-les arribar a la policia perquè pugui investigar el seu origen.

